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13.11.2026 09:02

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

13.11.2026 09:02
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Για δεύτερη ημέρα παραμένει κλειστό το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, με περισσότερους από 800 μαθητές να συνεχίζουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς χθες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του συστήματος ανίχνευσης αερίων στο εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας του 6ου Εργαστηριακού Κέντρου Κορυδαλλού.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο του εργαστηρίου οι απαραίτητες δοκιμές, με τη συνδρομή πιστοποιημένου φορέα και παρουσία εκπροσώπων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των διευθύνσεων του ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος.

Πώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη περίπου στις 13:00, όταν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανίχνευσης αερίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα, με τον συναγερμό να ηχεί για περίπου 15 λεπτά.

Σύμφωνα, μάλιστα, με μαρτυρίες μαθητών, δεν δόθηκε εντολή εκκένωσης των αιθουσών, ενώ μετά τη διακοπή του συναγερμού επέστρεψαν κανονικά στις τάξεις τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν και την τελευταία διδακτική ώρα.

Οι φιάλες προπανίου πίσω από το εργαστήριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εξωτερικό χώρο, πίσω από το εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας, βρίσκονται φιάλες προπανίου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών ασφαλείας.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των σημερινών δοκιμών, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί η επαναλειτουργία του σχολείου και η επιστροφή των περισσότερων από 800 μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:11
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