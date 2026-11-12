Συναγερμός στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού για πιθανή διαρροή αερίου – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

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Αναστάτωση προκλήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου σε εργαστηριακό χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία του καθώς είναι σε εξέλιξη έλεγχοι.

Σήμερα, Πέμπτη, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος μόλις ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής αερίου στο εργαστήριο, τέθηκαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν η ηχητική και η φωτεινή ειδοποίηση, με τη σειρήνα και τον φάρο του εργαστηρίου να τίθενται σε λειτουργία.

Παράλληλα, η ηλεκτροβαλβίδα έκλεισε αυτόματα, διακόπτοντας την παροχή αερίου, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο απαγωγέας αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία για τον εξαερισμό του χώρου.

Η τηλεκπαίδευση θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς.

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