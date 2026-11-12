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12.11.2026 07:40

TrophyΤροφή 2026: Από Λάρισα και Φλώρινα στη Θεσσαλονίκη οι νέες επιχειρηματικές ιδέες για την αγροδιατροφή

12.11.2026 07:40
trofi

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Με επίκεντρο την καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πέντε TrophyΤροφή Meet-Ups 2026, που διοργάνωσε ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Οι τελευταίες δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα και τη Φλώρινα, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική φάση του προγράμματος, η οποία θα φιλοξενηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Από την έρευνα στην εμπορική αξιοποίηση

Στη Λάρισα, όπου πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου το τέταρτο Meet-Up με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για την παραγωγή τροφίμων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Στις συζητήσεις που φιλοξενήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ερευνητικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες εμπορικής διαφοροποίησης των τοπικών προϊόντων μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση των ποιοτικών και διατροφικών χαρακτηριστικών τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το αμύγδαλο Συκουρίου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της FoodOxys, Φώτη Τέκο, να παρουσιάζει τις προοπτικές αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Αντίστοιχη αναφορά έγινε στο σκόρδο Πλατυκάμπου και στη σύνδεση της έρευνας με τις καλλιεργητικές πρακτικές. Στο εργαστήριο επιχειρηματικότητας που ακολούθησε, τέσσερις ομάδες επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν προτάσεις, με δύο από αυτές να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Στο επίκεντρο η βιοποικιλότητα

Δύο ημέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, η Φλώρινα φιλοξένησε το πέμπτο και τελευταίο Meet-Up, με κεντρικό θέμα τη βιοποικιλότητα και τον ρόλο της στη δημιουργία ανθεκτικών αγροτικών οικοσυστημάτων.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης τοπικών ποικιλιών και φυλών, καθώς και η συμβολή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εκπρόσωποι του Κτήματος Κυρ Γιάννη, του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας ανέδειξαν τις προοπτικές σύνδεσης της βιωσιμότητας με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο εργαστήριο που ακολούθησε συμμετείχαν τέσσερις ομάδες, από τις οποίες μία προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Τελικός σταθμός η Θεσσαλονίκη

Με την ολοκλήρωση των πέντε περιφερειακών συναντήσεων, το TrophyΤροφή 2026 εισέρχεται στην τελική ευθεία.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν συνεχίζουν την προετοιμασία των επιχειρηματικών τους προτάσεων ενόψει του TrophyΤροφή – The Event, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Citi Foundation, μέσω του προγράμματος BE FUTURE READY, και του GROW του EIT Food.

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