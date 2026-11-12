Πτώμα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Συνεχίζεται το θρίλερ, αναζητείται 20χρονος ύποπτος που ίσως διέφυγε στη Γαλλία

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Κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βρίσκονται οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βασικός ύποπτος θεωρείται ένας 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος φέρεται να διέφυγε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

Παράλληλη σχέση και εξαφάνιση

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσαν παράλληλη σχέση.

Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Ήταν, όπως φαίνεται, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Η νεαρή γυναίκα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο για τη σεζόν. Το πρωί της επομένης συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου τη φιλοξενούσε, και του είπε ότι το μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο για καφέ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 24χρονη πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος, με τον οποίο συναντιόταν συχνά. Εκεί φέρεται να ακολούθησε καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία, ενδεχομένως με μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος έβαλε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα. Την άφησε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, πιστεύοντας προφανώς ότι το απορριμματοφόρο θα την παρέλαβε μαζί με τα σκουπίδια. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Οι αστυνομικοί συνέθεσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και χαρτογράφησαν τη διαδρομή του 20χρονου από το σημείο που άφησε τη βαλίτσα μέχρι τον Κολωνό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκεί επέστρεψε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος, μάζεψε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Η κατάθεση «κλειδί» του συγκάτοικου

Καθοριστική για την υπόθεση αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου, τον οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι. Ο συγκάτοικος κατέθεσε ότι ο ύποπτος, μόλις επέστρεψε μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλλικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος αναζητείται ώστε να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον κοντά στην εξιχνίασή της.

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