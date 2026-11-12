Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και της εταιρείας καθαρισμού για τις αναθυμιάσεις – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου

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Στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Ηλία Καίσαρη, αλλά και του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, προχώρησαν οι Αρχές, μετά το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις που οδήγησε μαθητές και εργαζόμενους του σχολείου στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού, ενώ οι δύο συντηρητές που είχαν αρχικά προσαχθεί μαζί του αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη συνέχεια, με εισαγγελική εντολή, ελεύθερος αφέθηκε και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, με τη δικογραφία σε βάρος του να διαβιβάζεται στη Δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, χωρίς ωστόσο να κινηθεί σε βάρος του η αυτόφωρη διαδικασία ή να πραγματοποιηθεί σύλληψή του.

Από την πλευρά του, το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση, αποδίδοντας το περιστατικό σε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από εξωτερικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στην πισίνα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η εστία περιορίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Στην ανακοίνωσή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη περιγράφουν τις ενέργειες που ακολούθησαν μόλις έγινε αντιληπτή η έντονη οσμή, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα ήταν η ασφαλής απομάκρυνση μαθητών και προσωπικού.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Η εκκένωση του σχολείου και η κινητοποίηση των Αρχών

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1, στο Κορωπί. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, με τους μαθητές και τους εργαζόμενους να απομακρύνονται με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη διαχείριση του περιστατικού, 13 μαθητές και 15 ενήλικες, μέλη του προσωπικού, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω εισπνοής αερίων. Τα 13 παιδιά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ή συνοδεία των γονέων τους, ενώ ένα ακόμη παρελήφθη απευθείας από τη μητέρα του, με υπεύθυνη δήλωση.

Παράλληλα, δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες στην πισίνα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, ενώ οι ενήλικες εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Οι 13 μαθητές ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους και έλαβαν εξιτήριο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι παρέμειναν προληπτικά στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και ιατρική φροντίδα.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος δήλωσε: «Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα».

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Νωρίς το μεσημέρι, οι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας. Η συλλογή και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο πραγματοποιήθηκαν από ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

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