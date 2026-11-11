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11.11.2026 23:13

Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και καλούσε σε βοήθεια – Συνελήφθη άνδρας για ενδοοικογενειακή βία

11.11.2026 23:13
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης, 11/11, στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε κατοικία στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, κινητοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό της κατοικίας.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να παρακολουθούν την αστυνομική επέμβαση.

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