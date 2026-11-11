Πρόβλημα στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής προκάλεσε μπλακ άουτ στη Λέσβο – Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση

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Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη Λέσβο στις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), με την ηλεκτροδότηση να διακόπτεται σε ολόκληρο το νησί, με το ρεύμα να επανέρχεται σταδιακά μετά από περίπου μια ώρα.

Η ξαφνική διακοπή ρεύματος προκάλεσε αναστάτωση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταστήματα, καθώς η Μυτιλήνη και οι υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πρόβλημα στο κεντρικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, σοβαρό πρόβλημα παρουσιάστηκε στο κεντρικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή τεχνικά αίτια που προκάλεσαν τη διακοπή, ούτε υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να περιγράφει την έκταση της βλάβης.

Από περίπου τις 20:30 ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, αρχικά από τις νότιες περιοχές της Μυτιλήνης. Καταβάλλονταν παράλληλα προσπάθειες για την αποκατάσταση της παροχής και στις υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου.

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