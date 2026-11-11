Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ – 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

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Η NΔ κρατάει το 30% (συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30,1%) σε νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, ωστόσο 3 τους 4 πολίτες δεν εμπιστεύονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τον χειμώνα – και εκτιμούν ότι θα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίοδο.
Το πεδίο στο οποίο θα κριθεί το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σαφώς η καθημερινότητα.
Οπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα παίξουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ψήφο για το 37% των ερωτηθέντων.
Οι λύσεις για την υγεία, την παιδεία, τη στέγαση και τις μεταφορές θα παίξουν τον σημαντικότερο ρόλο για το 35,9%.
Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει να καλύψει μία μεγάλη απόσταση.
Το 22,9% την εμπιστεύεται να αντιμετωπίσει το κόστος της ενέργειας και την ακρίβεια τον φετινό χειμώνα, ενώ το 75,8% δηλώνει δυσπιστία.
Ενας στους τρεις πολίτες (33,6%) αποδίδει την ακρίβεια σε εξωτερικούς παράγοντες και το 40,6% «δείχνει» τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης ως αιτία.
Ειδικότερα: στη διεθνή ενεργειακή κρίση και τους πολέμους αποδίδει την ακρίβεια το 23,2%, στις πολιτικές της ΕΕ και της ΕΚΤ το 10,4%, ένα ποσοστό 14,3% απαντά ότι η αιτία είναι τα κέρδη επιχειρήσεων και μεσαζόντων και ένα 9,3% θεωρεί ότι φταίει η φορολογία
Κυρίως όμως, η αντιπολίτευση δεν πείθει ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα διαχειριζόταν καλύτερα την ακρίβεια και το κόστος ενέργειας, η ΝΔ είναι πρώτη με 19,7%.
Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 16,9% και το ΠΑΣΟΚ με 8%. Στο ποιος αρχηγός είναι πιο κοντά στα προβλήματα του απλού πολίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οριακά πρώτος με 20,4%, μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα (19%) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (8,2%).
Το «κανένας» συγκεντρώνει 29,8%.
Σταθερό προβάδισμα διατηρεί στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η ΝΔ και μάλιστα ανεβαίνει στο 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο.
Η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,2% (από 17,9%) και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12% (από 10,8%).
Με βάση αυτά, η διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα διευρύνεται στις 12,9 μονάδες, από 11,8 τον Σεπτέμβριο.
Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 4,2%, από 7,5% της προηγούμενης μέτρησης. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, ενώ το ΜέΡΑ25 ανεβαίνει στο 4%, από 2,5%. Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 5,5%, από 6,2% και η Φωνή Λογικής στο 3,7%, από 4,6%. Στον ίδιο χώρο της ακροδεξιάς όμως, εμφανίζεται η «Συμμαχία Ελλήνων» του Ηλία Κασιδιάρη, με ποσοστό 5,7%
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,7% (από 24% στην προηγούμενη μέτρηση), η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 14,5% (από 15,1%) και το ΠΑΣΟΚ 9,3% (από 9,4%).
Οι αναποφάσιστοι παραμένουν πολλοί, μετριούνται στο 15,9%, και αποτελούν τη δεξαμενή που θα κρίνει το εύρος της διαφοράς στις εκλογές..
Στην Κεντροαριστερά η ΕΛΑΣ χάνει έδαφος, όμως το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να αναπτύξει μία αξιόλογη δυναμική.
Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ακόμη και ως προς το ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος διεκδικητής της δεύτερης θέσης: Το 33,7% περιμένει ότι δεύτερη θα είναι η ΕΛΑΣ και το 32,1% το ΠΑΣΟΚ.
Κανένα από τα δύο όμως δεν φαίνεται να πείθει ως αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 25,6% στο σχετικό ερώτημα, η ΕΛΑΣ 23,4%, και το 49,4% απαντά «κανένα από τα δύο»
Ούτε οι «μεταγραφές» φαίνεται ότι βοηθούν. Το 59,8% βλέπει αρνητικά την ένταξη πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, έναντι 24% θετικών γνωμών.
Το 64,5% κρίνει αρνητικά την προσχώρηση ανεξάρτητων βουλευτών και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, έναντι 21,4%.
Οι πολίτες τις βλέπουν περισσότερο ως ανακύκλωση προσώπων παρά ως ανανέωση
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