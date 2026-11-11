GSI: Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για το Abeille Marengo με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανίσχυρη η τουρκική αναγγελία»

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Νέα δεδομένα στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου διαμορφώνονται μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο, την έκδοση νέας τουρκικής NAVTEX και την απάντηση της Αθήνας με αντι-NAVTEX που εκδόθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 10/11.

Η αντι-NAVTEX από την Αθήνα αναφέρει:

Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε μήνυμα NAVTEX, με κωδικό FA76-1127/26, το οποίο αφορά ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου του έργου «Great Sea Interconnector» (GSI) —το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ. Οι δραστηριότητες αυτές πρόκειται να διεξαχθούν από το σκάφος «VB ABEILLE MARENGO», υπό γαλλική σημαία (MMSI: 228505700, IMO: 9388613), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Σημαντικό τμήμα αυτών των γραμμών —και συγκεκριμένα εκείνες που παρατίθενται κατωτέρω— εμπίπτει στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον εθνικό νόμο 4001/2011, σε πλήρη συμμόρφωση με τα εν λόγω νομικά πλαίσια.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

Οι ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ελληνικές άδειες με αριθμούς 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές, όπως ορίζονται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται ανωτέρω, εμπίπτουν στην περιοχή εξυπηρέτησης της Ελληνικής Υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο Σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση μηνυμάτων NAVTEX εντός της καθορισμένης περιοχής ευθύνης του. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA76-1127/26 καθίσταται άκυρο και άνευ ισχύος. Η προειδοποίηση ναυσιπλοΐας (NAVWARN) HA15-1411/26 παραμένει έγκυρη και σε ισχύ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ότι η γαλλική εταιρεία δεν ζήτησε καμία άδεια από την Τουρκία και ότι το πλοίο απέπλευσε αποκλειστικά βάσει της ελληνικής NAVTEX, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Άγκυρας περί τουρκικής συγκατάθεσης για τις έρευνες.

Την ίδια στιγμή, διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν ότι Ελλάδα και Κύπρος ήταν οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και οι μόνες που εξέδωσαν τις σχετικές άδειες. Επισήμαναν ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου, όταν η πορεία του είχε ήδη δημοσιοποιηθεί μέσω της ελληνικής ναυτικής αγγελίας, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε κανένα αίτημα αδειοδότησης προς την τουρκική πλευρά.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ζητά διευκρινίσεις για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και τις κυβερνητικές πηγές να απαντούν σε υψηλούς τόνους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των βυθομετρικών ερευνών, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Κάσου, αλλά και στην αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη νέα τουρκική κίνηση.

Παπασταύρου: «Μην πέφτετε στην παγίδα» – Η γαλλική εταιρεία δεν ζήτησε άδεια από την Τουρκία

Παρέμβαση για την τουρκική NAVTEX έκανε το βράδυ στην Ολομέλεια ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην πέφτουν στην «παγίδα», η γαλλική εταιρεία δεν ζήτησε καμία άδεια από την Τουρκία.

«Κύριε Χρηστίδη, κύριε Ξανθόπουλε, κύριε Καραθανασόπουλε, κύριε Καζαμία», είπε απευθυνόμενος στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, «μην πέφτετε στην παγίδα. Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να τη ζητηθεί από την εταιρεία».

Προτρέποντας δε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να δουν την τουρκική ανακοίνωση, σημείωσε: «Δέστε αυτό το κείμενο που αναφέρετε. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί;

Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε έτοιμα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο, πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για την πόντιση, για να κάνει τις βυθομετρήσεις, βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX.

Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες. Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία».

Κλείνοντας την παρέμβασή του επανέλαβε πως «δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία» και πως «το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάση του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

Διπλωματικές πηγές: Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έδωσαν άδειες

Συμπληρωματικά προς τις δηλώσεις του Σταύρου Παπασταύρου, διπλωματικές πηγές αποσαφήνισαν πέντε σημεία σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των ερευνών και την τουρκική NAVTEX, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η κίνηση του γαλλικού πλοίου πραγματοποιήθηκε με βάση τις άδειες και τη ναυτική αγγελία των ελληνικών αρχών.

Ειδικότερα, οι διπλωματικές πηγές επισήμαναν:

1. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

2. Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου.

3. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

4. Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου, επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε αφού η πορεία του «Abeille Marengo» είχε ήδη δημοσιοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης από την Άγκυρα.

Η τουρκική NAVTEX 1127/26 και οι ισχυρισμοί περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Η νέα τουρκική ναυτική αγγελία, με αριθμό 1127/26, αναφέρει ότι οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους.

Παράλληλα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι εργασίες θα διεξαχθούν εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με αριθμό αναφοράς A/74/757.

Η τουρκική NAVTEX καλύπτει το διάστημα από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027 και περιλαμβάνει δύο σειρές γεωγραφικών συντεταγμένων, οι οποίες ορίζουν τις γραμμές κατά μήκος των οποίων, σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε συνέχεια της τουρκικής αντι-NAVTEX 1105/26, με την οποία η Άγκυρα είχε αμφισβητήσει την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της περιοχής, προβάλλοντας τις δικές της αξιώσεις επί της υφαλοκρηπίδας.

Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο – Πού θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες

Ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού πλοίου σηματοδοτεί την επιχειρησιακή επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων, είχε καταπλεύσει στο Ηράκλειο από την Ιταλία και παρέμεινε σε αναμονή μέχρι την έκδοση της ελληνικής NAVTEX 1411/26, στις 6 Νοεμβρίου, από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική NAVTEX έχει ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027 και προσδιορίζει τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά δοκιμές των ειδικών συστημάτων και οργάνων του και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τις περιοχές των ερευνών.

Η αποστολή αφορά τη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, ώστε να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία του υποβρύχιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος.

Για τη χαρτογράφηση θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, όπως:

Πολυδεσμικοί ηχοβολιστές για την αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα.

για την αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα. Συστήματα πλευρικής σάρωσης για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών και πιθανών εμποδίων.

για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών και πιθανών εμποδίων. Μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες για την καταγραφή της μορφολογίας του βυθού.

για την καταγραφή της μορφολογίας του βυθού. Γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις για την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό με τις ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές αρχές. Το πλοίο οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, αλλά και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση και οι εξηγήσεις Μητσοτάκη

Στο διπλωματικό σκέλος της υπόθεσης, η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη κίνηση έγινε για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν συνεπάγεται αναγνώριση οποιασδήποτε τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ζητήθηκε ούτε πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι άλλο είναι η ενημέρωση και άλλο η αδειοδότηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks», που διοργανώνουν το «Πρώτο Θέμα» και το Travel.gr, είχε χαρακτηρίσει την ηλεκτρική διασύνδεση ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι οι άδειες για την πλεύση του πλοίου και τη διενέργεια της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν δοθεί μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ανδρουλάκης – κυβερνητικές πηγές: Νέα αντιπαράθεση για τη γαλλική διακοίνωση

Νέα εστία πολιτικής αντιπαράθεσης δημιουργήθηκε μετά την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το εάν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε και είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

Οι κυβερνητικές πηγές απάντησαν σε αιχμηρό τόνο, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη απαντηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγες ώρες νωρίτερα.

«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι κυβερνητικές πηγές παρέπεμψαν στη δήλωση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία η γαλλική ενημέρωση προς την Τουρκία δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα αδειοδότησης.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενημέρωση της Βουλής, σημειώνοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ενώ έθεσε ζήτημα διαρροής και διαστρέβλωσης όσων ειπώθηκαν σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

«Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;», διερωτήθηκε.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε απορρίπτοντας τις κυβερνητικές αιχμές, με την αξιωματική αντιπολίτευση να επιμένει ότι οι απαντήσεις δεν ήταν επαρκείς.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ’ όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», ανέφερε.

Επανέφερε, μάλιστα, τα δύο βασικά ερωτήματα: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομά μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενό της;»

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις υποδείξεις περί πατριωτικής συνέπειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα αντί να μεταφέρει την αντιπαράθεση σε επίπεδο χαρακτηρισμών.

Η ένταση στην Ολομέλεια και η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Παπασταύρου

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων ακολούθησε την έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε «καθαρές απαντήσεις» για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, θέτοντας το ζήτημα της ενημέρωσης της Τουρκίας μέσω τρίτου κράτους και ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η Αθήνα γνώριζε και είχε συμφωνήσει με την κίνηση της γαλλικής πλευράς.

Ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «στρέβλωση της πραγματικότητας», την οποία χαρακτήρισε εθνικά επιζήμια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που εξέδωσε NAVTEX και χορήγησε άδεια στις ανάδοχες εταιρείες.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι τα ερωτήματα που έθετε δεν τα διατυπώνει ούτε η Τουρκία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Τουρκία δεν τα ρωτά γιατί έχει τις απαντήσεις που ζητάμε εμείς σήμερα», επιμένοντας ότι η αντιπολίτευση έχει θεσμική υποχρέωση να ελέγχει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος ανέφερε ότι τη γαλλική ρηματική διακοίνωση «δεν την έχουμε εμείς» και υποστήριξε ότι, εάν περιείχε κάτι επιβαρυντικό για τα ελληνικά συμφέροντα, θα είχε ήδη διαρρεύσει.

Ο Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μια διακοίνωση «ανώδυνη» όταν, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της.

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