Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Ποιοι και πότε πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ

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Νωρίτερα θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου, με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ να απομένει για να «κλειδώσουν» οι ημερομηνίες πληρωμής για κύριες και επικουρικές.

To διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ εισηγήθηκε την 25η και την 27η Νοεμβρίου. Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ειδικότερα, οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) είναι οι πρώτοι συνταξιούχοι που θα πληρωθούν από τον ΕΦΚΑ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι «νέοι» συνταξιούχοι (από 1.1.2017 και μετά, βάσει ν. 4387/2016). Οι πληρωμές αυτές αφορούν τις κύριες συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν οι πληρωμές ΕΦΚΑ σε μισθωτούς. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ασφαλιστικών ταμείων μισθωτών:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τραπεζών,

ΟΤΕ,

ΔΕΗ,

Δημοσίου,

Λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ),

ΝΑΤ,

ΕΤΑΤ και

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

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