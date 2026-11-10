Σφοδρή επίθεση Τσίπρα κατά Μητσοτάκη: Η Ελλάδα του Φραπέ και του Χασάπη πρέπει να εκλείψει (Video)

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Αμιγώς προεκλογικός ήταν ο τόνος που χρησιμοποίησε ο Αλέξη Τσίπρας κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στην Ήπειρο, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τα φαινόμενα ακρίβειας και διαφθοράς.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στην Ελεούσα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κάλεσε τους πολίτες «αυτή να είναι η κάλπη της πολιτικής αλλαγής και της αλλαγής πολιτικής. Η διαμαρτυρία των πολιτών να κατευθυνθεί εκεί όπου θα πιάσει τόπο. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει», υποστηρίζοντας ότι «ένα αόρατο μνημόνιο, αυτό της ακρίβειας, διαλύει την κοινωνία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αρνείται κάθε μέτρο για τη στήριξη και την ανακούφιση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα δεν την αξιοποίησε. Ούτε τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αλλά ούτε και την έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων που κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, 2 δισ. ευρώ κέρδη».

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «η ΔΕΗ δουλεύει για να σιτίζεται ένα fund φιλικό προς την κυβέρνηση, και όχι για να στηρίζεται το συμφέρον της πλειοψηφίας. Μας κατηγόρησαν επί κυβερνήσεως μου ότι δήθεν χρεοκοπούσαμε τη ΔΕΗ, αλλά τότε λειτουργούσε προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και δεν ακρίβυνε ούτε ένα ευρώ ο λογαριασμός του ρεύματος» και τόνισε ότι «η Ελλάδα του Φραπέ και του Χασάπη πρέπει να εκλείψει. Να σταματήσει αυτή η κατρακύλα και ο βούρκος της διαφθοράς, στον οποίο μας έχει βυθίσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του».

«Χρειάζεται σαφώς σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται να πιστέψουμε ότι αυτή η πραγματικότητα δεν μας αξίζει, ότι αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα και ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Όποτε και αν στηθεί η επόμενη κάλπη, να είναι κάλπη πολιτικής αλλαγής», τόνισε, αναφέροντας ότι «το κλειδί της εκλογικής νίκης της ΕΛΑΣ θα είναι η κινητοποίηση των απλών ανθρώπων που μας στηρίζουν σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε συνοικία. Στριμώξαμε και ξεβολέψαμε πολλούς και χαλάσαμε τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη που ήθελε να κάνει εκλογές μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλλά δεν μας αρκεί απλώς να τους χαλάμε τα σχέδια».

Υπογράμμισε, δε, ότι «ο στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση και να φέρουμε στον τόπο την πολιτική αλλαγή, να εφαρμόσουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Διότι η πολιτική για μένα έχει αξία όταν μπορεί να λάβει υπόψη τις αγωνίες και τις έγνοιες των απλών, καθημερινών ανθρώπων. Εκεί κρίνεται η πολιτική και η οικονομία».

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