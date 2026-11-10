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10.11.2026 11:53

Νίκη Κεραμέως: Πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι της Pizza Fan – Ξεκινούν οι παραγγελίες από αύριο

10.11.2026 11:53
Pizza Fan

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Όλα είναι έτοιμα για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ αναφέρθηκε στους εκτεταμένους ελέγχους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία.

«Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες», είπε η Νίκη Κεραμέως για την Pizza Fan.

Σε ερώτηση για το ποιος διοικεί τώρα την εταιρεία, η υπουργός ανέφερε πως υπάρχει προσωρινή διοίκηση και υπάρχουν δύο περιπτώσεις: ή να παραμείνει αυτή η διοίκηση ή να έρθει κάποιος άλλος επενδυτής και να αναλάβει την αλυσίδα.

Στη συνέχεια επεσήμανε πως «υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», αναφέροντας πως «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα του υπουργείου Εργασίας, ανακοινώνοντας πως σήμερα το πρωί ανοίγει ένα πρόγραμμα για 27.000 νέες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες: Στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση.

Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης.

Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», είπε.

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