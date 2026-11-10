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10.11.2026 11:04

Αλλάζει η μοριοδότηση για τους μαθητές που έχουν διακριθεί στον αθλητισμό

10.11.2026 11:04
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Την επανεξέταση του συστήματος μοριοδότησης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ των μαθητών που έχουν διακριθεί στον αθλητισμό μελετάει το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η Καθημερινή το ζήτημα επανέρχεται στη σκιά του πρόσφατου σκανδάλου χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και σχολικών πρωταθλημάτων.

Μαθητές-αθλητές σε συλλόγους φοιτούσαν εικονικά σε σχολεία (ιδιωτικά εν προκειμένω) και έπαιρναν μέρος σε «στημένους» αγώνες, με στόχο να διακριθούν και να εξασφαλίσουν μοριοδότηση.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνάντησή της με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός του συστήματος μοριοδότησης και πρότεινε να λειτουργήσει ειδική τεχνική επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι ήδη έχει αυστηροποιηθεί η εποπτεία για σχολικά πρωταθλήματα, με κάποιες διοργανώσεις να έχουν ακυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την καλύτερη εποπτεία των σχολικών πρωταθλημάτων.

Στελέχη του υπουργείου που μίλησαν στην Καθημερινή εκτιμούν ότι, σε συνεργασία με τη ΓΓΑ, πρέπει να υιοθετηθεί νέο σύστημα μοριοδότησης με βασικό κριτήριο την πορεία των μαθητών σε βάθος χρόνου και όχι μόνο για τη συμμετοχή τους σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο διακρίθηκαν, εκείνοι ή η ομάδα τους.

Οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ με διακρίσεις σε αθλήματα μπορούν να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις σε όποια σχολή επιθυμούν εάν έχουν μεγάλη διάκριση σε αγώνα διεθνούς επιπέδου, δηλαδή Ολυμπιακούς, παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες.

Αλλιώς, πρέπει να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές και μοριοδοτούνται επιπλέον ανάλογα με τη θέση που πήραν, τη βαρύτητα του αγώνα και τυχόν πραγματοποίηση πανελλήνιου ρεκόρ.

Για τα τμήματα Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ) διεκδικούν αριθμό θέσεων ίσο με το 20% των θέσεων που δόθηκαν σε υποψηφίους γενικών (ΓΕΛ) και επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και για τις άλλες σχολές ίσο με το 3%.

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