Η Ντόρα διαφωνεί με Παυλόπουλο και Καραμανλή – «Δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα» η γαλλική ρηματική διακοίνωση

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Τις αντιρρήσεις της σχετικά με την κριτική που ασκούν ο Κώστας Καραμανλής και ο Προκόπης Παυλόπουλος στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση ασκεί εξωτερική πολιτική εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, στον απόηχο της έντονης συζήτησης για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, σχετικά με την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η πρώην υπουργός σημείωσε ότι «δεν συμφωνώ ότι μια ρηματική διακοίνωση έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας μας γιατί δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια θεωρία την οποία ακούω ότι αν καταλήξουμε να πάμε στη Χάγη οι Τούρκοι θα βγάλουν την ρηματική διακοίνωση, κατά την άποψή μου είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως βάση. Εάν καταλήξουμε με τον οποιοδήποτε λόγο δια ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη το δικαστήριο θα μπει στην ουσία του θέματος, της υφαλοκρηπίδας δηλαδή».

«Για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το καλώδιο περνάει από ένα μέρος το οποίο εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, αυτή δεν αφορά το καλώδιο. Έχω την αίσθηση ότι στη χώρα μας επειδή έχουμε αυτή την ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά την Τουρκία, μεγαλοποιούμε ένα θέμα το οποίο θέλανε να μεγαλοποιήσουνε οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να ακολουθήσουμε αυτή την λογική», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ντ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «καμία ρηματική διακοίνωση τρίτης χώρας δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα στην Ελλάδα και τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας», εξηγώντας ότι «δεν είναι δικό μας θέμα αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες. Δηλαδή το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».

Ωστόσο, η πρώην υπουργός επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι ήταν το 2024, τότε πράγματι είχαμε θέματα με το καλώδιο διότι η ίδια η Κύπρος δεν ήτανε βέβαιη ότι ήθελε το καλώδιο κ.ο.κ., σήμερα αυτά τα θέματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει όπως και πάρα πολλά άλλα καλώδια δηλαδή θα υπάρξουν και πάρα πολλά άλλα καλώδια. Τα καλώδια, καλώς ή κακώς, αρέσει ή δεν αρέσει στην Τουρκία, είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιλυθεί διεθνώς, τα καλώδια περνάνε από διεθνή ύδατα δεν υπάρχει άλλος λόγος».

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