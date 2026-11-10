Κορεάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral! (Video)

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Viral κατάφερε να γίνει στο TikTok ένας Κορεάτης έπειτα από ένα βίντεο που ανέβασε στη δημοφιλή πλατφόρμα στο οποίο φαίνεται να διασκεδάζει με… Κατερίνα Λιόλιου!

Στο εν λόγω απόσπασμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο νεαρός εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό του να ερμηνεύει το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», προσπαθώντας να αποδώσει τους ελληνικούς στίχους όσο καλύτερα μπορεί.

Παρά την ιδιαίτερη προφορά του, ερμηνεύει με αξιοσημείωτη άνεση το τραγούδι που όπως φαίνεται απολαμβάνει ιδιαίτερα! Το βίντεο κέρδισε τις εντυπώσεις και έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά!

Δείτε το!

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