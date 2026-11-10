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10.11.2026 10:53

Το κορυφαίο «οικονομικό» Αυτοκίνητο της Χρονιάς σύμφωνα με τους Γερμανούς – Στην Ελλάδα ξεκινά από 24.990 ευρώ

10.11.2026 10:53
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Το Volkswagen ID. Polo αναδείχθηκε Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027, κερδίζοντας και την κατηγορία Budget. Οι τιμές στην Ελλάδα.

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση απέσπασε το νέο Volkswagen ID. Polo, καθώς αναδείχθηκε Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027, επικρατώντας απέναντι σε μοντέλα μεγαλύτερων και ακριβότερων κατηγοριών. Το αμιγώς ηλεκτρικό μικρό της Volkswagen είχε προηγουμένως κερδίσει την κατηγορία «Budget», στην οποία συμμετέχουν αυτοκίνητα με τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ID. Polo δεν περιορίστηκε στη νίκη της κατηγορίας του. Στην τελική ψηφοφορία επικράτησε και των υπόλοιπων τεσσάρων νικητών, κατακτώντας τον σημαντικότερο τίτλο του θεσμού. Πρόκειται για μια διάκριση με ιδιαίτερη σημασία για τη Volkswagen, η οποία επιχειρεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, επαναφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της σε μια εντελώς νέα εποχή.

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