Ακούς σφύριγμα στον αυτοκινητόδρομο; Δες τι μπορεί να φταίει

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Ένα ενοχλητικό σφύριγμα όταν κινείσαι στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να κάνει ακόμη και ένα ήσυχο ταξίδι κουραστικό

Tι κι αν έχεις ξοδέψει μεγάλο ποσό για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, ένα μικρός θόρυβος σα σφύριγμα μπορεί να βάλει αρνητικό πρόσημο στο ταξίδι σου, οδηγώντας σε κούραση και «νεύρα». Πριν όμως υποθέσεις ότι πρόκειται για κάποιο σοβαρό μηχανικό πρόβλημα, αξίζει να ελέγξεις τις πόρτες, τα παράθυρα και τους εξωτερικούς καθρέφτες.

Συχνά, ο ήχος οφείλεται σε ένα μικρό κενό από όπου περνά ο αέρας, το οποίο μπορεί να διορθωθεί χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Φθαρμένα λάστιχα στις πόρτες

Μία από τις συνηθέστερες αιτίες είναι τα λάστιχα στεγανοποίησης γύρω από τις πόρτες. Με την πάροδο του χρόνου, το καουτσούκ χάνει την ελαστικότητά του, σκληραίνει, παραμορφώνεται ή εμφανίζει ρωγμές. Έτσι, δεν εφαρμόζει πλέον σωστά στο αμάξωμα και δημιουργούνται μικροσκοπικά ανοίγματα, από τα οποία περνά ο αέρας και προκαλεί το χαρακτηριστικό σφύριγμα.

Ο έλεγχος είναι σχετικά απλός: εξέτασε περιμετρικά τα λάστιχα για σκισίματα, σημεία που έχουν ξεκολλήσει ή περιοχές όπου φαίνονται πιεσμένα και διαβρωμένα. Ακόμη και η συσσώρευση βρωμιάς μπορεί να επηρεάσει την επαφή τους με το αμάξωμα. Αν διαπιστώσεις φθορά, η αντικατάσταση με το κατάλληλο ανταλλακτικό είναι η ασφαλέστερη λύση. Τα κοινά οικιακά συγκολλητικά και οι πρόχειρες πατέντες δεν αποτελούν αξιόπιστη επισκευή.

Μπορεί να έχει μετακινηθεί η πόρτα ή το παράθυρο

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται πάντοτε στο λάστιχο. Μία πόρτα μπορεί να έχει χάσει τη σωστή ευθυγράμμισή της ύστερα από μια μικρή σύγκρουση, προηγούμενη επισκευή στο αμάξωμα ή φθορά στους μεντεσέδες. Αν δεν εφαρμόζει σωστά, αφήνει περιθώριο στον αέρα να περάσει, ακόμη και όταν φαίνεται κλειστή. Ενδείξεις είναι η δυσκολία στο κλείσιμο, η ανάγκη για περισσότερη δύναμη ή τα ανομοιόμορφα κενά ανάμεσα στην πόρτα και το υπόλοιπο αμάξωμα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται έλεγχος της ευθυγράμμισης από τεχνικό.

Παράλληλα, αξίζει να ελέγξεις αν το παράθυρο ανεβαίνει μέχρι τέρμα πάνω. Ένα τζάμι που δεν κλείνει σωστά, ένας φθαρμένος οδηγός ή ένας προβληματικός μηχανισμός ανύψωσης μπορούν να δημιουργήσουν μικρό άνοιγμα και να επιτρέψουν στον αέρα να μπαίνει στην καμπίνα.

Οι καθρέφτες και τα εξωτερικά διακοσμητικά

Ένας ακόμη πιθανός ένοχος είναι ο εξωτερικός καθρέφτης. Αν το κάλυμμά του έχει χαλαρώσει, αν η φλάντζα στεγανοποίησης δεν βρίσκεται στη σωστή θέση ή αν ο καθρέφτης έχει τοποθετηθεί λανθασμένα, η ροή του αέρα γύρω από το αμάξωμα μπορεί να δημιουργήσει έντονο σφύριγμα.

Το ίδιο ισχύει για τα διακοσμητικά και τα πλαστικά προστατευτικά. Ένα εξάρτημα που έχει ξεκουμπώσει ή δεν εφαρμόζει σωστά μπορεί να προκαλέσει θόρυβο, ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες. Γι’ αυτό, αν το σφύριγμα εμφανίστηκε μετά από αντικατάσταση παρμπρίζ, επισκευή καθρέφτη ή εργασία στο αμάξωμα, αξίζει να ελεγχθούν πρώτα τα συγκεκριμένα σημεία.

Πώς θα εντοπίσεις την εστία του προβλήματος

Αρχικά, παρατήρησε σε ποια ταχύτητα αρχίζει ο ήχος και αν αλλάζει η έντασή του όσο επιταχύνεις. Προσπάθησε επίσης να εντοπίσεις από ποια πλευρά ακούγεται. Έλεγξε αν το παράθυρο είναι εντελώς κλειστό και εξέτασε οπτικά τα λάστιχα, τους καθρέφτες και τα εξωτερικά πλαστικά.

Ένα χρήσιμο στοιχείο είναι αν ο ήχος αλλάζει όταν μετακινείς ελαφρώς το παράθυρο. Σε κάθε περίπτωση, ένας τεχνικός μπορεί να εντοπίσει το σημείο χρησιμοποιώντας ειδική δοκιμή με ταινία κάλυψης: καλύπτει προσωρινά ένα ύποπτο σημείο κάθε φορά και ελέγχει αν ο θόρυβος εξαφανίζεται. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται με προσοχή, χωρίς να καλύπτονται αισθητήρες, φώτα ή σημεία που επηρεάζουν την ορατότητα.

Μην αγνοείς το σφύριγμα

Αν το πρόβλημα προέρχεται από τα λάστιχα, ο καθαρισμός τους με κατάλληλο προϊόν και η χρήση ειδικού συντηρητικού για καουτσούκ μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ελαστικότητάς τους. Ωστόσο, τέτοια προϊόντα δεν αποκαθιστούν ένα σκισμένο ή μόνιμα παραμορφωμένο λάστιχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αντικατάσταση.

Το σφύριγμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται. Ένα κενό στη στεγανοποίηση μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νερού, ενώ μια πόρτα που δεν κλείνει ή ασφαλίζει σωστά χρειάζεται άμεσο έλεγχο. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί η αιτία, τόσο πιθανότερο είναι να αποφύγεις μια μεγαλύτερη και ακριβότερη επισκευή.

Πηγή: autotypos.gr

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