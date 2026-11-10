THEON: Τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου και εννεαμήνου επιβεβαιώνουν την αναβαθμισμένη πρόβλεψη για το 2026 και αναβαθμίζουν τον μεσοπρόθεσμο στόχο οργανικής ανάπτυξης

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Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ Τρίμηνο / Εννεάμηνο 2026 για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των πρόσφατα αναβαθμισμένων προβλέψεών της για το σύνολο του Oικονομικού Έτους 2026.
Η THEON συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία και κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2026, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του Β’ Τριμήνου 2026, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων κατά 40.4% και Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT 26.2%, μεταξύ των υψηλότερων στον κλάδο. Η επίδοση αυτή αντανακλά τόσο τη διαρκώς ισχυρή ζήτηση όσο και τη διευρυμένη στρατηγική πλατφόρμα της THEON, η οποία ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε νέα τμήματα της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
Περαιτέρω επιτάχυνση της δραστηριότητας και των νέων παραγγελιών αναμένεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο και τη διαχρονική πορεία των δραστηριοτήτων της THEON. Η δυναμική αυτή υποστηρίζεται από την ευελιξία και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της. Παράλληλα, η THEON διαβλέπει σημαντικές νέες ευκαιρίες σε βασικές γεωγραφικές αγορές, καθώς και αυξανόμενες προοπτικές για τα νεότερα προϊόντα και τις τεχνολογίες του διευρυμένου οικοσυστήματός της.
Η THEON επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες αναβαθμίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2026 του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει έσοδα ύψους περίπου €600 εκατ., στο ανώτατο όριο του προηγούμενου εύρους εκτιμήσεων, καθώς και Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT της τάξης του 26%, το οποίο αποτελεί πλέον τη νέα βάση αναφοράς. Παράλληλα, η THEON αναμένει Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ύψους περίπου €25 εκατ. για το οικονομικό έτος 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης περίπου €30 εκατ. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη χρονική μετάθεση μέρους των προγραμματισμένων επενδύσεων, με το σχετικό ποσό να μεταφέρεται στο οικονομικό έτος 2027.
Όλα τα βασικά επενδυτικά έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης της νέας μονάδας στην Αθήνα για προϊόντα ISR, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Β’ Τρίμηνο του 2027, καθώς και της επένδυσης για την επέκταση και αναβάθμιση της Harder Digital. Περαιτέρω, η THEON αναβαθμίζει τον μεσοπρόθεσμο στόχο οργανικής ανάπτυξης, με ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 20%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνω του 15%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα της, την ενισχυμένη ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προκύπτουν από το εξελισσόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.
Επιπλέον, η THEON ολοκλήρωσε την εξαγορά της MERIO SAS (Merio), ενώ και η διαδικασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH Systèmes Infrarouges (HGH) εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
|€ εκατ.
|Γ’ Τρίμηνο 2026
|Γ’ Τρίμηνο 2025
|Μεταβολή
|Έσοδα
|134.1
|95.5
|+40.4%
|Προσαρμοσμένο EBIT
|35.1
|22.0
|+59.5%
|Προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT
|26.2%
|23.1%
|+3.1 π.μ.
|€ εκατ.
|Εννεάμηνο 2026
|Εννεάμηνο 2025
|Μεταβολή
|Νέες παραγγελίες
|285.2
|232.7
|+22.5%
|Έσοδα
|382.8
|279.3
|+37.1%
|Προσαρμοσμένο EBITDA
|107.3
|72.3
|+48.4%
|Προσαρμοσμένο EBIT
|100.2
|69.4
|+44.4%
|Προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT
|26.2%
|24.8%
|+1.3 π.μ.
|Απορρόφηση Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης (% των εσόδων)
|42.7%
|43.4%
|-0.7 π.μ.
|Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
|18.1
|12.5
|+44.1%
|Ποσοστό Μετατροπής Ταμειακών Ροών¹
|83.2%
|82.7%
|+0.5 π.μ.
|€ εκατ.
|30 Σεπτεμβρίου 2026
|30 Ιουνίου 2026
|Μεταβολή
|Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο
|1,377.0
|1,455.9
|-5.4%
|Δικαιώματα προαίρεσης επί του ανεκτέλεστου υπολοίπου
|897.0
|902.0
|-0.6%
|Καθαρός Δανεισμός / (Ταμειακά Διαθέσιμα)
|251.1
|237.8
|+5.6%
|Χρηματοοικονομική Μόχλευση2
|1.6
|1.7
|-4.7%
1Ορίζεται ως (Προσαρμοσμένο EBITDA-Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (Capex))/ Προσαρμοσμένο EBITDA.
2Ορίζεται ως Καθαρός Δανεισμός / Προσαρμοσμένο EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου (LTM).
Οικονομικές Εξελίξεις
Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σημεία
Εταιρικά Σημεία
Ο Δημήτρης Παρθένης (CFO του THEON GROUP) θα πραγματοποιήσει ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας Investor Meet Company την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00 ώρα Ελλάδας (EET) (14:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, GMT). Η παρουσίαση θα καλύψει τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου και του Εννεαμήνου 2026, τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, καθώς και την πορεία των πρόσφατων εξαγορών και την αναμενόμενη ολοκλήρωσή τους.
Η ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) θα περιλαμβάνει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A) σε πραγματικό χρόνο και είναι ανοιχτή σε όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές, καθώς και στους ευρύτερους συμμετέχοντες της αγοράς. Οι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην παρουσίαση και στην πλατφόρμα Investor Meet Company και να προσθέσουν την Theon International Plc μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.investormeetcompany.com/theon-international-plc/register-investor.
Η THEON στοχεύει πλέον σε μεσοπρόθεσμη οργανική αύξηση εσόδων άνω του 20% ετησίως, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εμπορική δυναμική, την αυξημένη ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα και τη σημαντική διεύρυνση της δυνητικής αγοράς της, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων.
|Οικ. Έτος 2026
|Μεσοπρόθεσμοι στόχοι
|Έσοδα
|~€600 εκ.
|Οργανική ανάπτυξη >20% ετησίως (Προηγουμένως >15% ετησίως)
|Προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT
|>26%
|Κεφαλαιουχικές δαπάνες
|€25 εκ. (προηγουμένως ~€30 εκ.)
|~4% των εσόδων
|Μέρισμα (% του Καθαρού Εισοδήματος)
|€24.1 εκ. (Διανεμηθέν)
(30% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2025)
|20-30%
Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Iδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που παρουσιάζουμε για ακόμη μία φορά ισχυρά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική μας και αντανακλούν τόσο τις θετικές προοπτικές του κλάδου, όσο και την ισχύ του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της στρατηγικής μας. Τους επόμενους μήνες αναμένουμε την επίτευξη σημαντικών ορόσημων, μεταξύ των οποίων η διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Με βάση τη συνήθη εποχικότητα του κλάδου και την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες και τις παραγγελίες των πελατών μας, αναμένουμε ένα ισχυρό κλείσιμο για το 2026, με τη θετική δυναμική να συνεχίζεται και στις αρχές του 2027. Οι επιδόσεις μας το 2027 αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από τη διευρυμένη στρατηγική και τεχνολογική μας πλατφόρμα, καθώς και από την αυξανόμενη παρουσία μας σε νέα, ταχέως αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς».
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