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10.11.2026 10:37

Στο Sphere του Λας Βέγκας η Pink το 2027

10.11.2026 10:37
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Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Pink θα πραγματοποιήσει μια σειρά εμφανίσεων (residency) στο Λας Βέγκας. Όπως ανακοίνωσε η ποπ σταρ, το φθινόπωρο του 2027 θα παρουσιάσει το δικό της σόου στο επιβλητικό Sphere, χωρητικότητας 18.000 θέσεων.

Ο κύκλος των εμφανίσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2027, με τις επόμενες συναυλίες να ακολουθούν στις 1, 2, 6, 8, 9, 27 και 29 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία θα δοθεί στις 30 Οκτωβρίου.

«Αυτή η ιδέα σιγόβραζε μέσα μου εδώ και χρόνια και επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί με όλους εσάς», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό teaser.

«Ας το γιορτάσουμε! Τα πάνω, τα κάτω, τα καινούργια, τα τρομακτικά και όσα δεν έγιναν ποτέ ξανά. Για πρώτη φορά δίνω σε ένα σόου ένα μόνιμο σπίτι και ελπίζω να έρθετε. Είναι η πρώτη μου σειρά εμφανίσεων στο Sphere το 2027 και ανυπομονώ να σας υποδεχτώ», πρόσθεσε.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, με τις εμφανίσεις αυτές η Pink γράφει ιστορία ως η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα που θα ανέβει στη σκηνή του εμβληματικού χώρου. Παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη γυναικεία παρουσία μετά τη Γκουέν Στεφάνι (Gwen Stefani), η οποία εμφανίστηκε μαζί με τους No Doubt το καλοκαίρι για 18 συναυλίες.

Η διάσημη τραγουδίστρια προστίθεται σε μια λαμπερή λίστα καλλιτεχνών, όπως οι John Mayer, Rush, Carín León και Metallica, που αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του πολυδιάστατου χώρου ψυχαγωγίας το νέο έτος.

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