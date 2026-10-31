Το καλώδιο που «δένει» την κυβέρνηση και η προειδοποίηση Καραμανλή

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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναζητεί τρόπο να ικανοποιήσει την απαίτηση της Άγκυρας για προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί στις τουρκικές αξιώσεις.

Το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει η Αθήνα είναι πώς θα παρουσιαστεί επικοινωνιακά ως άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μια συνεννόηση / ενημέρωση της Τουρκίας.

Το «Ποντίκι» είχε αποκαλύψει ότι στο παρασκήνιο αναζητείται φόρμουλα για να ικανοποιηθεί η τουρκική απαίτηση μέσω γαλλικής εταιρείας, αποφεύγοντας την απευθείας συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Και εδώ εμφανίζεται η γαλλική Meridiam, που έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο Great Sea Interconnector.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται η αποστολή επιστολής προς τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, με τις συντεταγμένες και τις λεπτομέρειες των εργασιών. Μάλιστα, τα «Νέα», επικαλούμενα ανώτατες τουρκικές πηγές, ανέφεραν ότι η Meridiam βρίσκεται ήδη σε έμμεση επικοινωνία με την Άγκυρα.

Η Τουρκία ζητά γραπτή ενημέρωση επειδή ισχυρίζεται ότι οι έρευνες αφορούν τη δική της υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα αναζητεί τρόπο να της την παράσχει χωρίς να αναγνωρίσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Μόνο που το ζήτημα δεν λύνεται με την αλλαγή μιας λέξης. Όταν η Άγκυρα απαιτεί προηγούμενη ενημέρωση, επικαλούμενη δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, η αποδοχή της απαίτησης μπορεί να αξιοποιηθεί πολιτικά ως προηγούμενο.

Η γαλλική διαδρομή

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη συμμετοχή δύο γαλλικών εταιρειών στο έργο. Η Meridiam, με επενδυτικό ρόλο, και η Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή και την πόντιση του καλωδίου, αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Σύμφωνα με τα «Νέα», που επικαλούνται ανώτατες τουρκικές πηγές, η Meridiam βρίσκεται ήδη σε έμμεση επικοινωνία με την Άγκυρα. Η Nexans, από την πλευρά της, διέψευσε ότι είχε ή σχεδιάζει επαφές με τις τουρκικές αρχές.

Οι δύο πληροφορίες δεν είναι κατ’ ανάγκην αντιφατικές. Αφορούν διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικούς ρόλους στο ίδιο έργο. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό ζήτημα που είχε επισημάνει το «Ποντίκι»: η τουρκική απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω του επιχειρηματικού σχήματος, χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να εμφανιστεί ως αποστολέας της ενημέρωσης. Αλλάζει έτσι ο αποστολέας, όχι το ερώτημα: Γιατί η Άγκυρα, που αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία, πρέπει να ενημερωθεί ειδικά πριν ξεκινήσουν οι έρευνες;

Ο Καραμανλής και το προηγούμενο

Την πολιτική διάσταση αυτών των χειρισμών ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο Πολεμικό Μουσείο. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο να γίνει αποδεκτή μια διαδικασία που θα ισοδυναμούσε με αίτημα τουρκικής άδειας, ακόμη κι αν παρουσιαζόταν με διαφορετική ονομασία.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα: Αν αναγνωριστεί στην πράξη τέτοιος ρόλος στην Τουρκία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τι θα εμποδίσει την Άγκυρα να προβάλει αντίστοιχες απαιτήσεις ακόμη και για υποδομές μεταξύ ελληνικών νησιών;

Η προειδοποίηση αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης.

Αν τελικά προχωρήσει η γαλλική φόρμουλα, η Αθήνα θα πρέπει να εξηγήσει όχι μόνο ποιος έστειλε την επιστολή, αλλά κυρίως γιατί στάλθηκε και με ποια διατύπωση. Διότι, αν η Τουρκία αποκτήσει στην πράξη λόγο για το πότε και πού θα πραγματοποιούνται ελληνικές έρευνες, το πρόβλημα δεν θα είναι ποιος πόντισε το καλώδιο. Θα είναι ότι η Άγκυρα θα κρατάει τη μία άκρη του…

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