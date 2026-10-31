Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες, περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στην περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 51 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Η μαφία του χαλκού «ξηλώνει» τη χώρα – Από τα καλώδια του ΟΣΕ και τους μετασχηματιστές μέχρι την τραγωδία με τους έξι νεκρούς στην Πλάκα

Γλυφάδα: «Είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει» λέει η πρώην σύντροφος του αξιωματικού του Π.Ν. – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει 92χρονη με 87% αναπηρία – Για «βαρβαρότητα» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ