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31.10.2026 07:55

Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες, περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό

31.10.2026 07:55
Limeniko

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Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στην περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 51 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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