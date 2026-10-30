Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει 92χρονη με 87% αναπηρία – Για «βαρβαρότητα» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ

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Με έξωση από το σπίτι, στο οποίο ζει τα τελευταία 64χρόνια απειλείται 92χρονη από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, μετά από πλειστηριασμό που έγινε το 2021.

Η έξωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά αναβλήθηκε και θα εξεταστεί το αίτημα αναστολής, που έχει υποβάλλει η οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας. Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από το σπίτι και απετράπη η έξωση. Το σπίτι μετά τον θάνατο του συζύγου της, πέρασε στα δύο παιδιά της, τα οποία πήραν δάνειο πριν την οικονομική κρίση και μετά δεν κατάφεραν να το αποπληρώσουν.

Για την αποτροπή της έξωσης ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, η οποία αναφέρει ότι:

«ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΕΞΩΣΗ ΤΗΣ 92ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Η προγραμματισμένη για σήμερα έξωση της 92χρονης πολύτεκνης μητέρας με αναπηρία 87% αναβλήθηκε!

Ωστόσο, η απειλή της έξωσης παραμένει. Η σημερινή αναβολή δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει τελειώσει. Οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση, με άμεσα αντανακλαστικά και συλλογική οργάνωση, ώστε να αποτρέψουμε κάθε νέα απόπειρα έξωσης.

Ο αγώνας δεν τελειώνει με μια αναβολή! Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

Να σταματήσει οριστικά κάθε διαδικασία έξωσης της 92χρονης.

Να προστατευτεί η πρώτη και μοναδική κατοικία της.

Καμία οικογένεια χωρίς σπίτι – προστασία της κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις. Κανένας μόνος – καμία μόνη».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής, χαρακτήρισε την απόπειρα έξωσης της ηλικιωμένης ως «βαρβαρότητα» και τόνισε ότι «τα χρέη ρυθμίζονται, η αξιοπρέπεια όμως δεν πλειστηριάζεται».

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