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ΚΟΣΜΟΣ

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30.10.2026 14:41

Ο πάπας Λέων θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ – Ο πρώτος ποντίφικας που θα πάει σε κάλπη

30.10.2026 14:41
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Τα ιταλικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν πως ο πάπας Λέων ο ΙΔ‘ ζήτησε να ψηφίσει δι΄αλληλογραφίας στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προκύπτει, θα είναι ο πρώτος ποντίφικας, ο οποίος ψηφίζει σε βουλευτικές εκλογές. Ο Λέων είναι ακόμη κάτοικος Σικάγου, στην αμερικανική πολιτεία του Ιλινόι και ζήτησε να μπορέσει να ασκήσει κανονικά το εκλογικό του δικαίωμα. 

Η πρώτη που έκανε αναφορά στην είδηση, είναι η αμερικανική εφημερίδα Chicago Sun-Times, προσθέτοντας ότι η σχετική αίτηση έγινε στις 3 του περασμένου Οκτωβρίου. O εκλογικός φάκελος εστάλη στην κατοικία του στο Σικάγο και, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα, ο Τζον Πρέβοστ, ο αδελφός του πάπα ο οποίος επισκέφθηκε το Βατικανό, φέρεται να του τον παρέδωσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας ψήφισε στις αμερικανικές εκλογές του 2012, του 2014, του 2018 και του 2024. Παράλληλα, εξέφρασε την προτίμησή του σε αναμετρήσεις για την επιλογή ρεπουμπλικανών υποψηφίων το 2012, το 2014 και το 2016, και για εκείνη των δημοκρατικών το 2008 και το 2010.

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