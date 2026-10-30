Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα FDI «Νέαρχος» – Δένδιας: «Το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη» (videos)

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Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων υψώθηκε η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra), «Νέαρχος».

Η τελετή, η οποία σηματοδότησε την επίσημη ένταξη της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Naval Group.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του τύπου, μετά την ένταξης της πρώτης FDI «Κίμων» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολουθεί εντός του έτους η τρίτη FDI «Φορμίων» και ακολούθως η τέταρτη FDI «Θεμιστοκλής».

Στις νέες δυνατότητες που προσδίδει η κατασκευή των φρεγατών FDI, μέρος αυτής και στην Ελλάδα, στις Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξη του στα ναυπηγεία της Naval Group.

Αρχικά ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι, «βρέθηκα πάλι εδώ στην Λοριάν για την τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον “Νέαρχο”, στη δεύτερη FDI ελληνική φρεγάτα» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν:

«Είχα μια προηγούμενη διμερή συνάντηση με την Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και επισήμανε την προσπάθεια, από κοινού Γαλλία και Ελλάδα, Ελλάδα και Γαλλία «να χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια».

Σημείωσε ότι «ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα». Μιας πλατφόρμας, που όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες, «που στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει και θα πετύχουμε μέχρι το 2030, θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης, ότι είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη».

Ακολούθως χαιρέτισε την παρουσία του Ζαν-Ιβς λε Ντριάν, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά.

«Ο Ζαν-Ιβς λε Ντριάν ήταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών», ανέφερε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη».

Καταλήγοντας, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία του με την Γαλλίδα ομόλογό του, την Κατρίν Βοτρέν, την οποία και ευχαρίστησε θερμά.

«Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών FDI, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα και μάλιστα μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευάζεται στην Ελλάδα», όπως υπογράμμισε τονίζοντας ότι «ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω έχει πάνω της ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή».

«Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι κατά τούτο ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε τον “Νέαρχο” στον Πειραιά, στην Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο στις αρχές Δεκεμβρίου», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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