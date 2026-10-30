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Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία στο Edinburgh Fringe Festival 2026, η παράσταση Epic Economics έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Το Epic Economics είναι ένα έργο βασισμένο στα λόγια διακεκριμένων οικονομολόγων από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, αναδεικνύοντας τόσο τη συμβολή τους στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όσο και τις αντιφάσεις τους. Πρόκειται για μια ανατρεπτική ερμηνεία της οικονομικής πραγματικότητας που επιχειρεί να βάλει στο εδώλιο τους οικονομολόγους που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με χιούμορ και πολύ κέφι.

Ο πρωταγωνιστής μπλέκει στην παράσταση τις δικές του αληθινές ιστορίες, το αιχμηρό χιούμορ, τραγούδια και μια πρόσκληση προς το κοινό να αναμετρηθεί με το ερώτημα:

ΓΙΑ ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ;

Πώς φτάνει το πρωινό σας στο τραπέζι;

Γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας ένα εισαγόμενο αυτοκίνητο;

Ποιος δημιουργεί αξία;

Γιατί η οικονομία παρουσιάζεις υφέσεις;

Καπιταλισμός: άγριος ή εξημερωμένος;

Πώς δικαιολογούμε τις ανισότητες;

Γιατί οι φοιτητές κατέλαβαν το London School of Economics το 1977;

Τι το ιδιαίτερο είχε ένα δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Κολομβία το 1987;

Είναι οι οικονομολόγοι ορθολογιστές;

Γιατί παραμερίζουν τις γυναίκες;

Σύμφωνα με τις κριτικές, οι περισσότεροι θεατές λατρεύουν την παράσταση, αν και οι οικονομολόγοι μπορεί να φύγουν νιώθοντας λίγο λιγότερο αυτάρεσκοι.

Η παράσταση συνοδεύεται από πρωτότυπο ηχητικό τοπίο.

Μετά τη παράσταση και το σύντομο διάλειμμα που θα ακολουθήσει θα γίνει συζήτηση με το ακροατήριο γύρω από τις οικονομικές και θεατρικές πτυχές του έργου. Συντονιστής ο Δρ. Αριστείδης Σάμιτας, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Γιατζουζάκη, Σκηνοθέτη – Σεναριογράφο, Ντίμη Μιχαηλίδη και Ηλία Βασιλούδη Νικολαϊδη.

Διάρκεια: 1 ώρα συζήτηση/ερωταποκρίσεις

Συντελεστές

Dimis Michaelides

Συγγραφέας / Ερμηνευτής

Ο Dimis Μichaelides έχει περάσει από το London School of Economics, την Παγκόσμια Τράπεζα, από θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων και από το επιχειρηματικό consulting. Η επαγγελματική του πορεία τον έχει οδηγήσει από τον χώρο της διεθνούς ανάπτυξης στις αίθουσες διοικητικών συμβουλίων πολυεθνικών εταιρειών — δίνοντάς του μια θέση στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσει από κοντά τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Aγαπά επίσης τη μουσική και τη μαγεία. Το 2023 έγραψε και ερμήνευσε τη θεατρική παράσταση μαγείας It’s Magic, but is it Art?, η οποία παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival.

Λία Χαράκη

Σκηνοθεσία / Δραματουργία / Σχεδιασμός φωτισμών

Η Λία Χαράκη είναι μία από τις σημαντικότερες σκηνοθέτιδες και καλλιτέχνιδες παραστατικών τεχνών της Κύπρου. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σωματικό θέατρο, τη χορογραφία, το devised performance και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες.

Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ και χώρους, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Bozar των Βρυξελλών και στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2013, όπου έλαβε ειδική μνεία για το Περίπτερο Κύπρου και Λιθουανίας.

Έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο χορογραφίας της Cyprus Dance Platform και αναδείχθηκε δύο φορές Δημιουργός της Χρονιάς στα Madame Figaro Awards (2007, 2019).

Elias Vasnic

Παραγωγή / Σύνθεση μουσικής

Ο Elias είναι μουσικός και creative technologist με έδρα τη Γλασκώβη. Το 2023 ανέλαβε την παραγωγή της θεατρικής παράστασης μαγείας It’s Magic, but is it Art?, η οποία παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival.

Χώρος

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης — Αίθουσα Κινηματογράφου

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

Ημερομηνία & ώρα

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, 20:30

Διάρκεια: 1 ώρα

Γλώσσα: Αγγλικά, με μια δόση ελληνικών

Εισιτήρια

https://mcf.gr/el/epic-economics/

Ιστότοπος & περισσότερες κριτικές και φωτογραφίες

https://epic-economics.dimis.org

Τύπος & Κριτικές

«Πρόκειται για μια δυνατή, χιουμοριστική και χαρισματική παράσταση. Να πάτε οπωσδήποτε!»

British Theatre Guide

«Το να κάνεις τα οικονομικά και την πολιτική συμμετοχή όχι μόνο ενδιαφέροντα, αλλά και αστεία, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο Michaelides το καταφέρνει με γοητεία, εξασφαλίζοντας ότι όχι μόνο διασκεδάζουμε, αλλά και μορφωνόμαστε.»

Edinburgh Guide

«Εξαιρετικό. Μια άκρως διασκεδαστική και σημαντική περιήγηση-αστραπή μέσα από αιώνες οικονομικής σκέψης.»

Everything Theatre

«Ο Michaelides αποδεικνύει περίτρανα ότι τα οικονομικά δεν χρειάζεται να είναι βαρετά.»

The Scotsman

«Απόλυτα εκκεντρικό και ιδιόμορφο. Η ιδέα ενός χρήσιμου οικονομολόγου είναι σίγουρα οξύμωρη. Πολύ καλή παράσταση.» Fringe Review