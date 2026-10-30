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30.10.2026 16:34

«Made in Greece»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της MagentaTV για τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας

30.10.2026 16:34
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Το βιομηχανικό παρελθόν της Ελλάδας και η συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αναδεικνύονται μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής MagentaTV, «Made in Greece». Η σειρά 7 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία του Πάρη Γρηγοράκη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1/11 στις 21:00 στο Magenta History, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας και τον ρόλο της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ιστορική έρευνα, μαρτυρίες και γυρίσματα σε εμβληματικούς βιομηχανικούς χώρους, το «Made in Greece» καταγράφει την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας από τον 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε διαφορετικό τομέα παραγωγής, από την κλωστοϋφαντουργία, τη βαριά βιομηχανία και τις κατασκευές έως τη χημική βιομηχανία, την παραγωγή οικιακών συσκευών και επίπλων, τις προσπάθειες δημιουργίας εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας και τη βιομηχανία του θεάματος.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς μας μεταφέρει στα μέσα του 19ου αιώνα, στην απαρχή της βιομηχανικής παραγωγής, όταν η Ελλάδα αρχίζει να μεταβαίνει από την αγροτική οικονομία στη βιομηχανική εποχή. Τα πρώτα εργοστάσια, οι ατμομηχανές και η ανάπτυξη των λιμανιών θέτουν τις βάσεις για μια νέα οικονομία.

Μετά την προβολή του στο Magenta History, κάθε επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.

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