Αποσύρει το άρθρο 23 για τους πλειστηριασμούς η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις

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Στην απόσυρση του άρθρου 23 για τους πλειστηριασμούς μετά τις σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, «για να μην μείνει καμία σκιά περί εξυπηρέτησης των συμφερόντων των services».

Όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από τη Βουλή όπου γίνεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου, «εμείς να το ξεκαθαρίσουμε και θα είναι σαφές. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων. Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας. Φέραμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Βάζουμε κανόνες στους servicers. Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση. Βρήκατε να κολλήσετε σε ένα άρθρο και να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δημιουργείτε μία παραπλανητική εικόνα. Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; θα τα ψηφίσετε; Έχετε το θάρρος; Σας προκαλούμε. Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Έχετε πολιτικό θάρρος;».

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 που καθιστά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλών εκτελεστό τίτλο ζήτησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ν. Κατσέλη και η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών έκαναν λόγο για «αβάσιμες οι επικρίσεις για το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών». Στην ανακοίνωση αναφερόταν πως «η κριτική ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση καταργεί τη δικαστική προστασία των οφειλετών είναι αβάσιμη και δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα για το πραγματικό περιεχόμενο της ρύθμισης», προσθέτοντας ότι «αποσιωπά τις εγγυήσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος, τις πρόσθετες δυνατότητες προστασίας της κύριας κατοικίας και, κυρίως, το γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά συμφωνίες στις οποίες συναινούν τα ίδια τα μέρη».

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι «η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Ο οφειλέτης αποκτά περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης, περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης και ισχυρότερες δυνατότητες προστασίας. Οι servicers αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας».

Μιλένα Αποστολάκη: «Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, τόνισε σε δήλωσή της:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

Είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα.

Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή .Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει».

Το επικίνδυνο Άρθρο 23: Εκτελεστός τίτλος χωρίς δικαστική απόφαση

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρέθηκε το Άρθρο 23 του νέου νομοσχεδίου, το οποίο ο Σύλλογος Δανειοληπτών χαρακτήριζε ως την πλέον επικίνδυνη και βαθιά αντισυνταγματική διάταξη.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

«Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που συνάπτεται μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού μετατρέπεται απευθείας σε εκτελεστό τίτλο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Ο δανειστής (τραπεζικό ίδρυμα ή fund) δεν θα χρειάζεται πλέον να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την έκδοση διαταγής πληρωμής, εάν κρίνει μονομερώς ότι ο οφειλέτης δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Ο δανειστής θα μπορεί αυτόματα να υπολογίζει μόνος του την απαίτηση, να καταγγέλλει τη ρύθμιση, να επαναφέρει το χρέος στο αρχικό του ποσό και να προχωρά κατευθείαν σε αναγκαστική εκτέλεση και κατασχέσεις κατά του δανειοληπτή! Μέχρι σήμερα, ο οφειλέτης μπορούσε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής στη Δικαιοσύνη “παγώνοντας” την εκτέλεση, δυνατότητα που τώρα περιορίζεται δραματικά».

«Εμπαιγμός» οι κυβερνητικές διακηρύξεις περί «καινοτομίας»

Ιδιαίτερα καυστικός είναι ο Σύλλογος όσον αφορά τους ισχυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών ότι συνιστά «καινοτομία και προστασία» το γεγονός πως, αν τηρείται μια ενεργή ρύθμιση, ο πλειστηριασμός είναι παράνομος!

«Αποτελεί καινοτομία το ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται;» διερωτάται ο Σύλλογος, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδη αρχή του δικαίου που ισχύει απαρέγκλιτα από την εποχή θέσπισης του Αστικού Κώδικα.

Χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως ανεπίτρεπτο εμπαιγμό, καθώς η κυβέρνηση βαφτίζει «πρωτοποριακό μέτρο» την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης των συμφωνιών, την ώρα που στην πράξη αφήνει τους οφειλέτες έρμαιο σε μηχανισμούς που τους στερούν κάθε μέσο άμυνας.

«Δεν είναι ασυνεπείς από πρόθεση, αλλά λόγω ακρίβειας»

Παράλληλα, ο Σύλλογος αποδομεί το αφήγημα περί «προστασίας των συνεπών οφειλετών», τονίζοντας ότι παραγνωρίζεται εσκεμμένα η σκληρή οικονομική πραγματικότητα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν αρνείται να πληρώσει από πρόθεση, αλλά επειδή αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα, εξαιτίας της παρατεταμένης ακρίβειας και της οικονομικής ύφεσης.

Οι πολίτες αδυνατούν να βρουν βιώσιμες λύσεις μέσα από τις «ρυθμίσεις-λαιμητόμους» της πλατφόρμας και τις ανεδαφικές προτάσεις που επιβάλλουν μονομερώς οι servicers.

Αίτημα για απόσυρση των διατάξεων

Αντί για την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας, το νέο νομοθέτημα παρέχει νέες, ισχυρότερες εξουσίες και εργαλεία πίεσης στα funds σε βάρος των ευάλωτων νοικοκυριών που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη καλούσε τους συντάκτες του νομοσχεδίου να απαντήσουν κατά πόσο οι ρυθμίσεις αυτές είναι συμβατές με το Σύνταγμα και ζητούσε την άμεση επανεξέτασή τους προς όφελος της κοινωνίας.

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