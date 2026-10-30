Ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος στην Ινδία – Η εξήγηση πίσω από το απόκοσμο φαινόμενο που θύμισε ταινία τρόμου (Video)

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Ένα απόκοσμο και ταυτόχρονα άκρως εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Κιραντούλ, στην κεντρική Ινδία, όταν ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική δυστοπία.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τετάρτη, 28/10, στην περιφέρεια Νταντεουάντα της πολιτείας Τσατίσγκαρ, την ώρα που τα υπολείμματα του κυκλώνα Αρνάμπ μετατοπίζονταν προς το εσωτερικό της χώρας, έχοντας προηγουμένως πλήξει τις ανατολικές ακτές.

Τα βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν την εντυπωσιακή μεταβολή της εικόνας του ουρανού, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αποκτήσει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Το θέαμα ήταν τόσο ασυνήθιστο, ώστε το σχετικό υλικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇮🇳 The sky over part of India just turned BLOOD-RED, and people are comparing it to the Upside Down from Stranger Things.



Videos from Kirandul, in Chhattisgarh state in central India, show the sky glowing a deep red as the remnants of Cyclone Arnab passed through on Wednesday.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

Οι εικόνες έφεραν αμέσως στον νου το «Upside Down», τη σκοτεινή διάσταση της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «Stranger Things». Αρκετοί χρήστες συνέδεσαν, μάλιστα, το θέαμα με τον Βέκνα, τον χαρακτήρα που απειλεί τους πρωταγωνιστές της σειράς, ενώ άλλοι το παρομοίασαν με σκηνές από ταινίες τρόμου.

Η χρονική συγκυρία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τους συγκεκριμένους παραλληλισμούς, καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από το Halloween.

Τι προκάλεσε την εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα του ουρανού

Παρά την απόκοσμη όψη του, το φαινόμενο δεν έχει… υπερφυσική προέλευση, αλλά οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με τα σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, με την αλληλεπίδραση αυτή να μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα χρώματα που γίνονται ορατά.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες, η σκέδαση του φωτός περιορίζει περισσότερο τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, με αποτέλεσμα να επικρατούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Στην εξέλιξη αυτού του φαινομένου ενδέχεται να συμβάλλουν διαφορετικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η σκόνη, η υγρασία, τα σταγονίδια νερού, τα αιωρούμενα σωματίδια και η συγκέντρωση των νεφών. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν τα κυκλωνικά συστήματα μπορούν να παρασύρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης και εδάφους, μεταβάλλοντας τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Στην περίπτωση του Κιραντούλ, ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες μετρήσεις που να προσδιορίζουν με ακρίβεια ποιος παράγοντας συνέβαλε περισσότερο στην εμφάνιση του κόκκινου ουρανού. Παραμένει επίσης χωρίς επιβεβαίωση η άμεση σύνδεση του φαινομένου με τον κυκλώνα Αρνάμπ.

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα του κυκλώνα Αρνάμπ

Την ίδια ώρα, ο κυκλώνας Αρνάμπ σάρωνε περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Ινδίας, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα για τους κατοίκους.

Η προσέγγισή του στις ακτές της Άντρα Πραντές σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου, με τους ανέμους να αναπτύσσουν ταχύτητες περίπου 130 χιλιομέτρων την ώρα. Το πέρασμά του συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις και σημαντικές ζημιές, ενώ υπήρξαν και ανθρώπινες απώλειες.

Στις πληγείσες περιοχές αναφέρθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές σε σπίτια και αγροτικές εκτάσεις, πτώσεις δέντρων, καθώς και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις μεταφορές.

Οι αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες απηύθυναν προειδοποιήσεις για συνέχιση των επικίνδυνων συνθηκών, με νέες ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε διάφορα τμήματα της χώρας.

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