search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 20:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 18:42

Ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος στην Ινδία – Η εξήγηση πίσω από το απόκοσμο φαινόμενο που θύμισε ταινία τρόμου (Video)

30.10.2026 18:42
india-ouranos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απόκοσμο και ταυτόχρονα άκρως εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Κιραντούλ, στην κεντρική Ινδία, όταν ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική δυστοπία.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τετάρτη, 28/10, στην περιφέρεια Νταντεουάντα της πολιτείας Τσατίσγκαρ, την ώρα που τα υπολείμματα του κυκλώνα Αρνάμπ μετατοπίζονταν προς το εσωτερικό της χώρας, έχοντας προηγουμένως πλήξει τις ανατολικές ακτές.

Τα βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν την εντυπωσιακή μεταβολή της εικόνας του ουρανού, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αποκτήσει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Το θέαμα ήταν τόσο ασυνήθιστο, ώστε το σχετικό υλικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες έφεραν αμέσως στον νου το «Upside Down», τη σκοτεινή διάσταση της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «Stranger Things». Αρκετοί χρήστες συνέδεσαν, μάλιστα, το θέαμα με τον Βέκνα, τον χαρακτήρα που απειλεί τους πρωταγωνιστές της σειράς, ενώ άλλοι το παρομοίασαν με σκηνές από ταινίες τρόμου.

Η χρονική συγκυρία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τους συγκεκριμένους παραλληλισμούς, καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από το Halloween.

Τι προκάλεσε την εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα του ουρανού

Παρά την απόκοσμη όψη του, το φαινόμενο δεν έχει… υπερφυσική προέλευση, αλλά οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με τα σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, με την αλληλεπίδραση αυτή να μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα χρώματα που γίνονται ορατά.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες, η σκέδαση του φωτός περιορίζει περισσότερο τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, με αποτέλεσμα να επικρατούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Στην εξέλιξη αυτού του φαινομένου ενδέχεται να συμβάλλουν διαφορετικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η σκόνη, η υγρασία, τα σταγονίδια νερού, τα αιωρούμενα σωματίδια και η συγκέντρωση των νεφών. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν τα κυκλωνικά συστήματα μπορούν να παρασύρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης και εδάφους, μεταβάλλοντας τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Στην περίπτωση του Κιραντούλ, ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες μετρήσεις που να προσδιορίζουν με ακρίβεια ποιος παράγοντας συνέβαλε περισσότερο στην εμφάνιση του κόκκινου ουρανού. Παραμένει επίσης χωρίς επιβεβαίωση η άμεση σύνδεση του φαινομένου με τον κυκλώνα Αρνάμπ.

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα του κυκλώνα Αρνάμπ

Την ίδια ώρα, ο κυκλώνας Αρνάμπ σάρωνε περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Ινδίας, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα για τους κατοίκους.

Η προσέγγισή του στις ακτές της Άντρα Πραντές σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου, με τους ανέμους να αναπτύσσουν ταχύτητες περίπου 130 χιλιομέτρων την ώρα. Το πέρασμά του συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις και σημαντικές ζημιές, ενώ υπήρξαν και ανθρώπινες απώλειες.

Στις πληγείσες περιοχές αναφέρθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές σε σπίτια και αγροτικές εκτάσεις, πτώσεις δέντρων, καθώς και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις μεταφορές.

Οι αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες απηύθυναν προειδοποιήσεις για συνέχιση των επικίνδυνων συνθηκών, με νέες ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε διάφορα τμήματα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

G20: Διπλωματικό αδιέξοδο για μια… φωτογραφία – Οι Ευρωπαίοι τίναξαν στον αέρα την καθιερωμένη οικογενειακή για να… μη βγουν μαζί με τον Λαβρόφ

Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία – Αρνείται να παραιτηθεί ο υπουργός Μεταφορών

Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση: «Πονάει το σώμα μου, το μυαλό και η ψυχή μου»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
WHITE HOUSE
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις πολιτικές πτήσεις προκάλεσε υπερπτήση του Air Force One σε πάρτι στον Λευκό Οίκο για το Χάλογουιν

Alexis-Tsipras (4)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

kriti-voak-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων»

israel-34234
ΚΟΣΜΟΣ

Ψηφίζοντας για την επιβίωση: Γιατί οι εκλογικές επιτυχίες των Παλαιστινίων στο Ισραήλ δεν μπορούν να αλλάξουν τη δομή του κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 20:16
WHITE HOUSE
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις πολιτικές πτήσεις προκάλεσε υπερπτήση του Air Force One σε πάρτι στον Λευκό Οίκο για το Χάλογουιν

Alexis-Tsipras (4)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

kriti-voak-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

1 / 3