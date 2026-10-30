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30.10.2026 19:36

Τέμπη: Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο

30.10.2026 19:36
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Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου θα είναι ο πρόεδρος του υπουργοδικείου, ενώ εισαγγελέας έδρας θα είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Καλουτά.

Όπως προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο θα προεδρεύσει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης που κληρώθηκε από την Βουλή, οποίος είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Κατηγορούμενοι στη δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είναι ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και κρατικά στελέχη, για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κληρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

Τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:

Απόστολος Φωτόπουλος

Παναγιώτης Μπολτέτσος

Στυλιανή Μπλέτα

Μαρία Γιαννακοπούλου

Άλκηστη Σιάνου

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού-Τζανετάτου

Τα αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:

Ιφιγένεια Ματσούκα

Μαρία Πετσάλη

Ερασμία Λιούλη

Τα τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

Δημήτριος Τομαράς

Δημήτριος Εμμανουηλίδης (αντιπρόεδρος)

Ευσταθία Σκούρα

Κωνσταντία Λαζαράκη

Αικατερίνη Ρωξάνα

Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου

Τα αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη

Ηλίας Μάζος (αντιπρόεδρος)

Ιωάννης Παπαγιάννης

Εισαγγελέας: Άννα Καλουτά (αντεισαγγελέας ΑΠ)

Αναπληρώτρια εισαγγελέας: Ευσταθία Καπαγιάννη (αντεισαγγελέας ΑΠ)

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