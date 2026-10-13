Κακοκαιρία Daniel: Στο εδώλιο ο Κώστας Αγοραστός και άλλοι 17 κατηγορούμενοι για τους εννέα θανάτους στην Καρδίτσα

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Στο Εφετείο Λάρισας παραπέμπονται 18 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εννέα θανάτων πολιτών στην περιοχή της Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια της φονικής κακοκαιρίας Daniel, που έπληξε τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, καθώς και πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Η υπόθεση αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι θάνατοι, αλλά και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών πριν και κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών.

Η δίκη έχει οριστεί για τις 8 Φεβρουαρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και να εξεταστούν οι ευθύνες που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Θεσσαλία, με πλημμυρισμένες κατοικημένες περιοχές, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

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