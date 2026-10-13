Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

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Τη ζωή του έχασε ένας 35χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτι, έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με ένα αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μετά την πρόσκρουση, τόσο η μηχανή όσο και το ΙΧ κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, συνελήφθη από τις Αρχές.

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