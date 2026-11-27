Takeaways by to pontiki AI Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παρουσιαστών του τηλεοπτικού δικτύου Halk TV, με κατηγορίες που αφορούν τη διαφθορά και τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών.

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον διευθυντή σύνταξης και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Halk TV, καθώς το κανάλι βρίσκεται υπό κρατική διαχείριση από τον περασμένο Οκτώβριο.

Δύο άλλοι δημοσιογράφοι, από την εφημερίδα Sözcü και το διαδικτυακό κανάλι Bizim TV, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 49 ημέρες κράτησης για υπόθεση που σχετίζεται με σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων.

Το Συνδικάτο Τούρκων Δημοσιογράφων καταδίκασε τις διώξεις, τονίζοντας ότι η δημοσιογραφική δραστηριότητα δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά των λειτουργών του Τύπου.

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Νέα επιχείρηση των αρχών κατά του Τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες, καθώς δύο παρουσιαστές του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Halk TV, το οποίο τέθηκε υπό κρατική διαχείριση τον Οκτώβριο, συνελήφθησαν και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του διευθυντή σύνταξης, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία.

«Εννέα άτομα συνελήφθησαν», συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην παρουσιαστών, Ετζέ Ουνέρ και Ντενίζ Μπαϊραμόγλου, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών, νόθευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών και διαφθορά, δήλωσε η εισαγγελία.

SON DAKİKA / Halk TV’ye yeni operasyon. Aralarında Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan isimler:



– Ece Üner,

– Özgürdeniz Bayramoğlu,

– Haydar Rüzgar,

– Ulaş Eroğlu,

– Aşkın Tahan,

– Ali Kemal Korgan,

– Hamza Okuyucu,… pic.twitter.com/FsvGiqCSR0 — Aykırı (@aykiri) November 27, 2026

Οι δύο δημοσιογράφοι κατηγορούνται για «παραγωγή ψευδών ρεπορτάζ» έναντι αμοιβής, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο διευθυντής σύνταξης Κουρσάντ Ογκούζ βρίσκεται στο εξωτερικό.

Δύο άλλοι δημοσιογράφοι, ο Μουσταφά Μπαλτσί της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sözcü και ο Σαμπάν Σεβίντς του διαδικτυακού ειδησεογραφικού καναλιού Bizim TV, αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα ύστερα από 49 ημέρες κράτησης σύμφωνα με το Συνδικάτο Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS).

Είχαν προφυλακιστεί για εικαζόμενη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με το σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει την κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο.

La Fiscalía de Estambul emitió doce órdenes de arresto vinculadas con la investigación a Halk TV, la televisión opositora más vista del país hasta que fue intervenida el pasado octubre por supuestos delitos de corrupción y blanqueo de dinero cometidos en otra empresa del dueño de… pic.twitter.com/uhJqSfhqXk — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 27, 2026

Τον Οκτώβριο, η τουρκική αστυνομία πήρε τον έλεγχο των κεντρικών γραφείων του Halk TV, του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης, πριν τεθεί υπό κρατική διαχείριση, και συνέλαβε έντεκα άτομα – το τελευταίο επεισόδιο μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά μέσων ενημέρωσης, πολιτικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Εκδόθηκε επίσης ένταλμα σύλληψης κατά του διευθύνοντα συμβούλου του Halk TV, Καφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος ζει στο Λονδίνο. Η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να «αποσπάσει την προσοχή του κοινού» από το σκάνδαλο των κεφαλαίων, δήλωσε ο τελευταίος σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Halk TV’ye yeni operasyon,



''Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ve Kürşad Oğuz dahil 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi…'' (BirGün)



——-#cuma Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tahliye, Mustafa Sarıgül fezleke, Murat Kurum mecliste, #FreePalestine pic.twitter.com/9JUy8i6vZi — Vitamin (@06rasit) November 27, 2026

Οι αρχές έχουν θέσει επίσης υπό κρατική διαχείριση ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι της αντιπολίτευσης, το Sözcü TV.

Δημοσιογράφοι και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Freedom of expression and the press in Turkey



➡️Court decides to release Şaban Sevinç, Mustafa Balcı

➡️Halk TV investigation: Ece Üner, Özgür Deniz Bayramoğlu, Kürşad Oğuz detained

➡️Top court rejects T24’s interim measure request



Our weekly report 👇https://t.co/dfkb75P9RF pic.twitter.com/HjZvpKs9IH — Expression Interrupted (@ExInt24) November 27, 2026

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά: η δημοσιογραφική δραστηριότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί λόγο ποινικής δίωξης», δήλωσε το συνδικάτο TGS με ανάρτηση στο X.

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