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Έχει σχεδόν εδραιωθεί ως κατάσταση. Σε καθημερινή βάση σχεδόν το ένα τέταρτο των τηλεθεατών αγνοεί τις προτάσεις των σταθμών εθνικής εμβέλειας και επιλέγει να παρακολουθήσει κάτι από τα «Άλλα» της Nielsen – ένα «τσουβάλι» που είναι όλα μέσα, από κανάλια τοπικής- περιφερειακής εμβέλειας, συνδρομητικές δορυφορικές και ιντερνετικές πλατφόρμες μέχρι βιντεοπαιχνίδια και παρακολούθηση DVD.

Για τέταρτη μέρα στη σειρά το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης μεταξύ των 11 σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, συγκέντρωσε o Alpha, όπως συμβαίνει τουλάχιστον τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Μάλιστα ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς είδες τον δείκτη της Nielsen να κινείται ανοδικά από την προηγούμενη ημέρα στην χθεσινή.

Δεύτερη επιλογή μεταξύ των καθιερωμένων σταθμών ήταν και χθες ο ΑΝΤ1 με ελαφρώς βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με της Τετάρτης.

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τηλεθέασης σε MEGA και ΣΚΑΪ. Μάλιστα ο σταθμός του Φαλήρου είδε τον αριθμό 10 στο μερίδιο του έπειτα από πολύ καιρό- η προηγούμενη φορά ήταν στις 4 Οκτωβρίου (10,4%).

Η ΕΡΤ1 κατάφερε να εμφανίσει για μια ακόμη φορά τη χαμηλότερη επίδοσης (2,7%) από την αρχή της σεζόν.

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