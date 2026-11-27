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Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό, στο 135ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Τριπόλεως, κοντά στη σήραγγα Αρτεμισίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη, το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άργους και Τρίπολης.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Τρίπολη, ενώ η κίνηση προς Αθήνα διεξάγεται κανονικά.
Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.
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