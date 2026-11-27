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Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών από όχημα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, για την οποία μάλιστα εκδόθηκε και 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15, ενώ για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται πριν από λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:45 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του δήμου Μεσολογγίου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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