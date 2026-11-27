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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην εξουσία στις πρόωρες εκλογές της Κυριακής, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι κάλπες μπορεί να βάλουν τέλος στα οκτώ χρόνια αριστερής διακυβέρνησης.

Ακολουθούν οι βασικές προτάσεις από τα τρία μεγάλα κόμματα – τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές του Σάντσεθ (PSOE), το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox—στα σημαντικά ζητήματα.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Η αύξηση των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων έχει προκαλέσει στεγαστική κρίση. Η έξωση ηλικιωμένης ενοίκου τον Σεπτέμβριο προκάλεσε πανεθνικές διαμαρτυρίες και οδήγησε τον Σάντσεθ στο να προκηρύξει εκλογές.

PSOE

Κατασκευή 100.000 δημόσιων, οικονομικά προσιτών, κατοικιών, εκμετάλλευση κρατικής γης για την κατασκευή οικονομικά προσιτής στέγασης.

Παροχή άτοκων δανείων έως 50.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας, αναστολή εξώσεων για ευπαθείς ομάδες.

PP

Κατασκευή 1 εκατ. κατοικιών, νέος νόμος για την αξιοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής γης για κατασκευή κατοικιών

Παροχή εγγυήσεων για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, ανάκληση του προσφάτως εγκριθέντος Νόμου για τη Στέγαση, που ρυθμίζει τις τιμές ενοικίων.

VOX

Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για χερσαίες εκτάσεις για ενίσχυση των κατασκευών.

Κατά προτεραιότητα πρόσβαση των Ισπανών σε στέγαση, φοροαπαλλαγές για αγορά πρώτης κατοικίας, απομάκρυνση καταληψιών εντός 24 ωρών.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η ανοικτή στάση της κυβέρνησης απέναντι στη μετανάστευση έρχεται σε αντίθεση με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ιδιαίτερα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, τον Ιούλιο.

PSOE

Διεύρυνση των νόμιμων δυνατοτήτων για παραμονή και εργασία στην Ισπανία.

Επένδυση 500 εκατ. δολαρίων σε προγράμματα ενσωμάτωσης μεταναστών και απόκτησης ιθαγένειας, ενίσχυση ασύλου, πάταξη εγκλημάτων μίσους.

PP

Καθορισμός ετήσιων ποσοστώσεων για θεωρήσεις εργασίας που θα συνδέονται με τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.

Απαγόρευση προγραμμάτων μαζικής νομιμοποίησης, αυστηροποίηση του πλαισίου ασύλου και των απελάσεων, επίσπευση επιστροφών—και σε τρίτες χώρες.

VOX

Ενίσχυση συνοριακών ελέγχων, αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για άδεια διαμονής.

Τερματισμός μαζικών νομιμοποιήσεων, κατάργηση κρατικών επιδομάτων για παράτυπους μετανάστες, απέλαση καταδικασθέντων αλλοδαπών.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με υψηλό κόστος διαβίωσης και αυξημένες τιμές κατοικίας. Το PSOE έχει συνδυάσει στοχευμένα μέτρα ανακούφισης με έκτακτους φόρους σε τράπεζες και εταιρίες ενέργειας, ενώ το PP και το Vox τάσσονται υπέρ ευρύτερων μειώσεων φόρων.

PSOE

Διατήρηση των φοροαπαλλαγών για χαμηλά εισοδήματα, εισαγωγή νέων φόρων για μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας και ταξίδια πολυτελείας με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Εισαγωγή καθολικού ελάχιστου φόρου για μεγάλες περιουσίες και ισχυρότερη διεθνή συνεργασία σε θέματα φορολόγησης.

PP

Μείωση φόρου σε επιχειρήσεις και εισοδήματα για εργαζομένους χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων με βάση τον πληθωρισμό, εξαίρεση από ΦΠΑ για αυτοαπασχολούμενους με έσοδα κάτω των 85.000 ευρώ.

VOX

Μείωση του φόρου εισοδήματος, του φόρου στις επιχειρήσεις και του φόρου στην ενέργεια, με επιπλέον ελαφρύνσεις για τις οικογένειες.

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα κόμματα έχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, την πυρηνική ενέργεια και τη λειψυδρία που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Η συζήτηση γίνεται με φόντο τις πιο συχνές δασικές πυρκαγιές, τις θερμοκρασίες-ρεκόρ στη θάλασσα και τις επικρίσεις που αφορούν τη λειτουργία κέντρων δεδομένων.

PSOE

Διατήρηση της σταδιακής απεξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια έως το 2035, επίσπευση της συμμετοχής στο 81% των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας έως το 2030, υποχρέωση των κέντρων δεδομένων να χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ενέργεια.

Βελτίωση της ανθεκτικότητας απέναντι στην ξηρασία και τις πλημμύρες μέσω αφαλάτωσης, επαναχρησιμοποίησης υδάτων και εκσυγχρονισμού της άρδευσης.

PP

Επέκταση της χρόνου ζωής των υφιστάμενων εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας, ακύρωση νέων κανόνων για τα κέντρα δεδομένων.

Επένδυση σε υποδομές διαχείρισης υδάτων, αναβάθμιση αφαλάτωσης και άρδευσης μέσω ενός εθνικού συμφώνου ύδατος.

VOX

Ακύρωση της αναστολής λειτουργίας πυρηνικών σταθμών, κατασκευή νέων αντιδραστήρων σε υφιστάμενες μονάδες, περιορισμός έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Διασύνδεση λεκανών απορροής των ποταμών, εκσυγχρονισμός άρδευσης, επέκταση υποδομών διαχείρισης υδάτων με βάση ένα εθνικό σύμφωνο ύδατος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αν και οι διεθνείς υποθέσεις συγκεντρώνουν μικρότερο ενδιαφέρον από τα εγχώρια ζητήματα, τα κόμματα διαφέρουν σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις της Ισπανίας και τις σχέσεις της με βασικούς γείτονες, όπως η Βρετανία, το Μαρόκο και η Αλγερία.

PSOE

Πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας του Γιβραλτάρ με παράλληλη διατήρηση της στάσης της Μαδρίτης στο θέμα της κυριαρχίας.

Διατήρηση της συνεργασίας με το Μαρόκο, με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον διάλογο.

PP

Επανεξέταση της Συμφωνίας του Γιβραλτάρ προκειμένου να προστατευθεί η κυριαρχία της Ισπανίας.

Υιοθέτηση πιο ισορροπημένης πολιτικής απέναντι στο Μαρόκο και την Αλγερία.

VOX

Αποκατάσταση της κυριαρχίας της Ισπανίας στο Γιβραλτάρ μέσω διεθνούς πίεσης.

Επιβολή κυρώσεων, αναστολή διεθνών συμφωνιών με το Μαρόκο έως ότου σεβαστεί τα σύνορα και την κυριαρχία της Ισπανίας.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα κόμματα έχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την έμφυλη βία και τα δικαιώματα αναπαραγωγής ή τα δικαιώματα διεμφυλικών.

PSOE

Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Διεύρυνση των μέτρων κατά της έμφυλης βίας, κατάργηση της πορνείας (αποποινικοποίηση της πορνείας για τους εργαζομένους), ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+.

PP

Ψήφιση νόμου που θα συνυπολογίζει τα αγέννητα παιδιά σε ό,τι αφορά την δυνατότητα λήψης οικογενειακών επιδομάτων.

Ενίσχυση των αστυνομικών, δικαστικών και υποστηρικτικών δομών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έμφυλη βία, τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για άτομα τρανς.

VOX

Στήριξη του «δικαιώματος στη ζωή», προστασία των αντιρρησιών συνείδησης μεταξύ των επαγγελματιών της υγείας σε ό,τι αφορά την άμβλωση.

Ενίσχυση αστυνομικών, δικαστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για θύματα βίας και σεξουαλικών επιθέσεων, υπεράσπιση του γυναικείου αθλητισμού με βάση το βιολογικό φύλο.

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