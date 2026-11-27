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Σε τροχιά ριζικής αναβάθμισης βρίσκεται το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρα μας, ο «Ευαγγελισμός», με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να προαναγγέλλει τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ, των κλινών ΜΕΘ και των ανακαινισμένων κοιτώνων για τους εφημερεύοντες ιατρούς έως το τέλος του έτους. Αξίζει να τονισθεί ότι το έργο των κοιτώνων υλοποιήθηκε κατόπιν δωρεάς της Εμμανουέλας Βασιλάκη στη μνήμη του συζύγου της, Θόδωρου Βασιλάκη.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έως το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί τρία εγκαίνια στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού:

«Στο Γ.Ν. «Ευαγγελισμός» κάνουμε ταυτόχρονα πολλά έργα. Μόνον μέχρι το τέλους του έτους έχουμε τρία εγκαίνια. Μόνον μέχρι το τέλους του έτους έχουμε τρία εγκαίνια. Τα νέα ΤΕΠ (δεν έχετε φανταστεί καν τί έχουμε φτιάξει εκεί), τα νέα κρεβάτια ΜΕΘ και τους κοιτώνες των ιατρών που θα εγκαινιάσουμε αυτή την Δευτέρα. Τους κοιτώνες, δηλ. τα διαμερίσματα που θα κοιμούνται οι γιατροί μας όταν έχουν εφημερία, τους φτιάξαμε ανακαινίζοντας πλήρως ένα από τα παλαιά κτίρια, αξιοποιώντας την χορηγία της κας Εμμανουέλας Βασιλάκη που έκανε εις μνήμην του ανδρός της Θόδωρου Βασιλάκη. Τα διαμερίσματα αυτά έχουν γίνει ομορφότερα από το ακριβότερο ξενοδοχείο των Αθηνών, διακοσμημένα στην εντέλεια δίνοντας έτσι στους ιατρούς μας την ευκαιρία να υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας, στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αισθάνομαι Ευγνωμοσύνη προς την κα Βασιλάκη και την οικογένειά της για αυτή τους την δωρεά, που πιστεύω ότι την αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Στο Γ.Ν. «Ευαγγελισμός» κάνουμε ταυτόχρονα πολλά έργα. Μόνον μέχρι το τέλους του έτους έχουμε τρία εγκαίνια. Τα νέα ΤΕΠ (δεν έχετε φανταστεί καν τί έχουμε φτιάξει εκεί), τα νέα κρεβάτια ΜΕΘ και τους κοιτώνες των ιατρών που θα εγκαινιάσουμε αυτή την Δευτέρα. Τους κοιτώνες, δηλ τα… pic.twitter.com/F510DzMNpG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 26, 2026

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