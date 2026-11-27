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Τι ρόλο παίζουν η πρωτεΐνη και η άσκηση κατά την απώλεια κιλών και πώς «διατροφικός θόρυβος» επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων που προσπαθούν να διαχειριστούν το βάρος τους;

Η ζυγαριά δείχνει πόσα κιλά έχει χάσει ένας άνθρωπος, όμως, δεν δείχνει πόσο από το βάρος που χάθηκε ήταν λίπος και πόση μυϊκή μάζα. Η διάκριση αυτή έχει σημασία στη θεραπεία της παχυσαρκίας, καθώς ένας από τους στόχους είναι να μειωθεί το σωματικό λίπος και παράλληλα να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα.

Στο ζήτημα αυτό στάθηκε η παθολόγος Μαρία Ζαφείρη, διευθύντρια του Ιατρικού Τμήματος της Novo Ελλάδος και Κύπρου, σε εκδήλωση για τη διαχείριση της παχυσαρκίας. Όπως επισήμανε, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και η κατάλληλη άσκηση συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους. Μακροπρόθεσμα, η επιτυχία της θεραπείας κρίνεται και από την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τι είναι ο «διατροφικός θόρυβος»

Για ορισμένους ανθρώπους, το φαγητό απασχολεί τη σκέψη τους επίμονα μέσα στην ημέρα. Αυτή την εμπειρία περιγράφει ο όρος «διατροφικός θόρυβος», εξήγησε η κ. Ζαφείρη. Η ίδια αναφέρθηκε και στους βιολογικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την πείνα, την όρεξη και τον κορεσμό, δηλαδή το αίσθημα ότι έχουμε χορτάσει.

«Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος», υπογράμμισε. Η αντίληψη ότι η απώλεια βάρους είναι αποκλειστικά ζήτημα θέλησης παραβλέπει τον ρόλο αυτών των μηχανισμών και ενισχύει τις προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Ο ρόλος της διατροφής κατά τη φαρμακευτική αγωγή

Όταν ο θεράπων ιατρός κρίνει κατάλληλη τη φαρμακευτική αγωγή, η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη αποτελεί μέρος της φροντίδας, ανέφερε ο Βασίλης Τσιρώνης, διαιτολόγος-διατροφολόγος και πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος.

Όπως εξήγησε, ο διαιτολόγος βοηθά το άτομο που λαμβάνει θεραπεία να προσαρμόσει τα καθημερινά του γεύματα, ώστε να προσλαμβάνει επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης και άλλων θρεπτικών συστατικών. Εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι επιλογές αυτές να ταιριάζουν στην καθημερινότητα του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να τις διατηρήσει σε βάθος χρόνου, χωρίς φόβο και ενοχές γύρω από το φαγητό.

Η συζήτηση έγινε στις 25 Νοεμβρίου, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» της Novo Ελλάδος, σε εκδήλωση που συντόνισε η Ελένη Μενεγάκη. Στο πλαίσιο της δράσης, ο σεφ Άκης Πετρετζίκης δημιούργησε, με την καθοδήγηση γιατρών και διαιτολόγων, συνταγές για ισορροπημένα καθημερινά γεύματα. Οι συνταγές θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας⁠.

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