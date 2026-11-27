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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 14:00, ζητώντας άμεσες λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, καθώς και ο οριστικός τερματισμός της νοσηλείας ασθενών σε ράντζα στους διαδρόμους.

Αναλυτικά τα αιτήματα του Συλλόγου είναι:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεσο σχέδιο αποκατάστασης όλων των χρωστούμενων ρεπό και κατάργηση των διπλοβαρδιών. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών εργαζομένων.

Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του νοσοκομείου και να μην εισέλθουν εργολάβοι στη σίτιση και την καθαριότητα.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και άμεση αποκατάσταση όλων των ελλείψεων σε υγειονομικό και λοιπό υλικό.

Να μπει τέλος στην εικόνα ασθενών που νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους και σε φορεία στα επείγοντα περιστατικά.

Να σταματήσει κάθε προσπάθεια αυταρχισμού και τρομοκρατίας από τη διοίκηση.

Να μην εφαρμοστεί η ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων, μέσω της οποίας επιχειρείται η μετακύλιση της ευθύνης για τις ελλείψεις στους γιατρούς, καθώς και να αποσυρθεί κάθε σχεδιασμός για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Τέλος, ο Σύλλογος Εργαζομένων απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στα σωματεία και τους μαζικούς φορείς του Πειραιά να στηρίξουν την κινητοποίηση και να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση.

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