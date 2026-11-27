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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 14:00, ζητώντας άμεσες λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης.
Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, καθώς και ο οριστικός τερματισμός της νοσηλείας ασθενών σε ράντζα στους διαδρόμους.
Αναλυτικά τα αιτήματα του Συλλόγου είναι:
Τέλος, ο Σύλλογος Εργαζομένων απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στα σωματεία και τους μαζικούς φορείς του Πειραιά να στηρίξουν την κινητοποίηση και να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση.
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