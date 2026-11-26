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Με τρεις σημαντικές διακρίσεις, PLATINUM, GOLD και SILVER, τιμήθηκε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής στον θεσμό των Patient Partnerships Awards 2026, για δύο στρατηγικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της συνέχειας της ογκολογικής φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι διακρίσεις αναδεικνύουν τη σημασία του συντονισμένου σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας, της διασύνδεσης των νοσοκομειακών δομών και της ενεργού συμμετοχής των συλλόγων ασθενών στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασθενοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.

PLATINUM και GOLD – Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού

Η πρωτοβουλία «Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Κέντρων Μαστού: Ένα καινοτόμο μοντέλο ασφάλειας, ποιότητας και ασθενοκεντρικής φροντίδας» απέσπασε το GOLD βραβείο στην κατηγορία Patient Safety και την κορυφαία διάκριση PLATINUM στον πυλώνα Improving Health.

Το έργο αναπτύσσεται υπό τον συντονισμό της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τα νοσοκομεία:

ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΓΑΝΠ «Μεταξά»

ΓΝ «Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα»

ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Στρατηγικός στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη ενός οργανωμένου μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού, με κοινά πρότυπα λειτουργίας, διεπιστημονική προσέγγιση, οργανωμένα κλινικά μονοπάτια, συστηματική καταγραφή δεδομένων και παρακολούθηση μετρήσιμων δεικτών ποιότητας.

Η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και Συντονίστρια του Δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού, κ. Όλγα Μπαλαούρα, κατά την παραλαβή του βραβείου, δήλωσε:

«Η σημερινή διάκριση ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν ότι η φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να γίνει καλύτερη, πιο ανθρώπινη και ισότιμη. Το Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού ενώνει επτά νοσοκομεία του ΕΣΥ, τον Άγιο Σάββα, το Μεταξά, τους Αγίους Αναργύρους, το Θεαγένειο, το Έλενα Βενιζέλου, το Αλεξάνδρα και το Ιπποκράτειο, γύρω από έναν στόχο: κάθε γυναίκα να έχει δίπλα της, από τη διάγνωση έως τη μακροχρόνια επιβίωση, μια οργανωμένη φροντίδα με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Το βραβείο αυτό ανήκει στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους επαγγελματίες υγείας του Δικτύου που δουλεύουν σκληρά για να κάνουν το όραμα αυτό πράξη. Τους ευχαριστώ πολύ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε».

SILVER – Πρότυπο Κέντρο Ογκολογικής Επιβίωσης, Ολιστικής Φροντίδας και Κοινωνικής Επανένταξης

Η δεύτερη πρωτοβουλία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με το ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), απέσπασε το SILVER βραβείο στην κατηγορία Improving Patients’ Life.

Το έργο εστιάζει στην ογκολογική επιβίωση ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαδρομής του ασθενούς, μέσα από τον σχεδιασμό οργανωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας παρακολούθησης, διαχείρισης των επιπτώσεων της νόσου και των θεραπειών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης.

Η συνεργασία ως στρατηγική επιλογή για τη δημόσια υγεία

Οι τρεις διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Η δικτύωση των δημόσιων δομών, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, η συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας και η συνεργασία με το «Άλμα Ζωής» και την ΕΛΛΟΚ διαμορφώνουν ένα σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης της φροντίδας, στο οποίο οι ασθενείς έχουν ενεργό ρόλο. Σταθερή επιδίωξη της 1ης ΥΠΕ Αττικής παραμένει η ενίσχυση ενός δημόσιου συστήματος υγείας με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, λογοδοσία και σεβασμό στις ανάγκες του ανθρώπου.

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