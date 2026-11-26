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Στο εδώλιο για τις κατηγορίες βιασμού της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, θα καθίσει ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ έπειτα από την απόφαση για παραπομπή του σε δίκη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι.

Η υπόθεση αφορά δύο περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2018, στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι. Η Αρνούλ, η οποία τότε ήταν 22 ετών, είχε καταγγείλει ότι ο Ντεπαρντιέ την κακοποίησε σεξουαλικά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στις 7 και στις 13 Αυγούστου.

BREAKING: French actor Gérard Depardieu will face trial on charges of raping actress Charlotte Arnould in 2018.https://t.co/U9PKAV3bpC pic.twitter.com/LO8pCfceMN — Sky News (@SkyNews) November 26, 2026

Ο 77χρονος σήμερα ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες και η υπερασπιστική του ομάδα έχει αμφισβητήσει τόσο την περιγραφή των περιστατικών όσο και την ύπαρξη των στοιχείων που, κατά την κατηγορία, στοιχειοθετούν το αδίκημα του βιασμού.

Procès de Gérard Depardieu: "On va étudier la possibilité, ou pas, d'un pourvoi en Cassation", annonce David-Olivier Kaminski, avocat de l'acteur, sur BFMTV pic.twitter.com/HmMYbNs8Zo — BFM (@BFMTV) November 26, 2026

Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει τα 15 έως 20 χρόνια, ανάλογα με τη νομική αξιολόγηση και τις επιβαρυντικές περιστάσεις.

Πότε φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της ο ηθοποιός

Η Σαρλότ Αρνούλ γνώριζε τον Ντεπαρντιέ από μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας της ήταν φίλος του ηθοποιού. Τον Αύγουστο του 2018 επισκέφθηκε την κατοικία του στο Παρίσι, με αφορμή την επαγγελματική της πορεία και την προετοιμασία θεατρικού κειμένου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά τις δύο επισκέψεις ο ηθοποιός προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της, μεταξύ των οποίων και διεισδύσεις με τα δάχτυλα.

Η Αρνούλ υποστήριξε ότι βίωσε κατάσταση ψυχολογικού σοκ και αδυνατούσε να αντιδράσει ή να απομακρυνθεί. Η δικαστής που διέταξε την παραπομπή του ηθοποιού σε δίκη έκρινε ότι η κατάσταση αυτή συνιστούσε μορφή ηθικού εξαναγκασμού, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των καταγγελιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ανακριτικής έρευνας, οι κάμερες ασφαλείας της κατοικίας του ηθοποιού αποτέλεσαν μέρος του αποδεικτικού υλικού. Η δικαστής εκτίμησε ότι οι εικόνες επιβεβαίωναν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων όπως την είχε περιγράψει η καταγγέλλουσα.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το υλικό δεν αποδεικνύει εξαναγκασμό και αμφισβητεί ότι τεκμηριώνεται η τέλεση βιασμού. Ο ίδιος ο Ντεπαρντιέ έχει αναγνωρίσει ότι υπήρξαν δύο προσωπικές στιγμές με την ηθοποιό, αλλά αρνείται ότι υπήρξε μη συναινετική σεξουαλική επαφή.

Πώς έφτασε να παραπεμφθεί σε δίκη

Η δικαστική περιπέτεια του Ντεπαρντιέ ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου 2018, όταν η Αρνούλ κατέθεσε μήνυση σε χωροφυλακή της περιοχής Μπους-ντι-Ρον, στη νότια Γαλλία.

Η προκαταρκτική έρευνα πέρασε στην αρμοδιότητα της εισαγγελίας του Παρισιού, αλλά τον Ιούνιο του 2019 η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς οι αρχές έκριναν ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά δεν είχαν τεκμηριωθεί επαρκώς.

Η ηθοποιός επέμεινε στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και τον Μάρτιο του 2020 υπέβαλε νέα μήνυση, με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Η διαδικασία οδήγησε στην έναρξη τακτικής δικαστικής ανάκρισης και, στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ο Ντεπαρντιέ τέθηκε υπό επίσημη δικαστική διερεύνηση (mise en examen) για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Αρνούλ αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά της, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να παραμένει σιωπηλή για όσα, όπως υποστηρίζει, είχε υποστεί.

Gérard Depardieu sera jugé pour une partie des viols dont il est accusé par Charlotte Arnould: "Cette décision est satisfaisante", affirme Delphine Meillet, l'avocate de l'acteur pic.twitter.com/EF6HNvAesq — BFM (@BFMTV) November 26, 2026

Τον Αύγουστο του 2025, μετά από περίπου πέντε χρόνια δικαστικής διερεύνησης, ανακριτής διέταξε την παραπομπή του ηθοποιού ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού, για τις κατηγορίες βιασμού. Η υπεράσπιση άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα δικαστική εξέταση της παραπομπής του.

Η πτώση του σταρ του γαλλικού κινηματογράφου – Η καταδίκη για σεξουαλικές επιθέσεις

Η υπόθεση της Αρνούλ δεν είναι η μοναδική που έχει αντιμετωπίσει ο Ντεπαρντιέ για σεξουαλική βία.

Τον Μάιο του 2025 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα πράσινα παντζούρια»), το 2021.

Οι δύο γυναίκες, μία διακοσμήτρια σκηνικού και μία βοηθός σκηνοθέτη, είχαν καταγγείλει τη συμπεριφορά του ηθοποιού κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής παραγωγής.

Τον Νοέμβριο του 2026 ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της συγκεκριμένης καταδίκης, καθιστώντας την οριστική. Σε δήλωσή του εξέφρασε τη μεταμέλειά του και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως υπέστησαν συνέπειες από τη συμπεριφορά του. Ανέφερε επίσης ότι αποδεχόταν την καταδικαστική απόφαση.

Η υπόθεση της Αρνούλ, ωστόσο, είναι διαφορετική και αφορά πολύ σοβαρότερες κατηγορίες, για τις οποίες ο ηθοποιός εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

⚖️ La cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi de Gérard Depardieu en procès pour une partie des viols dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould.



➡️ https://t.co/4x7iH5VzkU pic.twitter.com/ObdXyN4NlF — Agence France-Presse (@afpfr) November 26, 2026

Ο Ντεπαρντιέ έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές παραγωγές στη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Μεταξύ των γνωστότερων ταινιών του είναι οι «Green Card», «The Last Metro» και «Cyrano de Bergerac», για την οποία απέσπασε διεθνή αναγνώριση.

Η υπόθεσή του έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον προβεβλημένες δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται με το κίνημα #MeToo στη Γαλλία, σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες γυναίκες καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του κινηματογράφου και της ψυχαγωγίας.

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