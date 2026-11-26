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Την έντονη καταδίκη της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης, εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα δι’ ανατάσεως χειρός, η Ολομέλειά του στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι «το μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».Αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τονίζει ότι «το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει».

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, ενώ καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Ζητούν, επίσης, την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Καταγγέλει την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ΕΚ καταδικάζει την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας», την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Παράλληλα, αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli, επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και καλεί την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου «Great Sea Interconnector».

Ζητούν προτάσεις από την Κάλας

Το ΕΚ ζητά, επίσης, ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για τη θαλάσσια ασφάλεια, στα πρότυπα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, καλεί την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν εντός τριών μηνών έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες, τις εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

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