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Με κεντρικό διακύβευμα την εξεύρεση λύσης για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Συνόδου, η συζήτηση ξεκίνησε με την παρουσίαση της νέας συμβιβαστικής πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έπειτα από σύντομη διακοπή για το γεύμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τις εργασίες τους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», με την έναρξη της συζήτησης, ο Αντόνιο Κόστα επανέλαβε τον στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση.

«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ικανό να χρηματοδοτήσει τις βασικές μας προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογα επίπεδα», υπογράμμισε ο Α. Κόστα. «Στόχος μου για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία. Προσβλέπω στη συμμετοχή των ηγετών στη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα και εποικοδομητική διάθεση, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πιο πρόσφατη πρόταση του Συμβουλίου προβλέπει περικοπή περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ —σε σύγκριση με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής— από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το κονδύλι δηλαδή που προορίζεται για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των καθαρών τεχνολογιών, της υγείας, της άμυνας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της έρευνας.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το 43% του εν λόγω ταμείου προοριζόταν για δράσεις που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Αν και, μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για αυτόν τον «πράσινο» στόχο, ένα μικρότερο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας συνεπάγεται λιγότερους πόρους για τις πράσινες προτεραιότητες της Ένωσης. Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει τους ηγέτες της ΕΕ ότι τυχόν περαιτέρω περικοπές στον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης ενδέχεται να υπονομεύσουν την πράσινη μετάβαση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, μετά το γεύμα εργασίας αναμένεται να ακολουθήσουν διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ ομάδων κρατών-μελών, ενώ οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ, προκειμένου να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.

Στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της Συνόδου Κορυφής για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ηγετών των 17 χωρών της ομάδας των “Φίλων της Συνοχής”, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Συγκεκριμένα, στις 17:45 (ώρα Ελλάδας) ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους ηγέτες της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Αργότερα το βράδυ, γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει ακόμα σε μια συνάντηση του Α. Κόστα με δεύτερη ομάδα χωρών, μαζί με τους ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.

Mελόνι: Απέχουμε έτη φωτός από την εξεύρεση λύσης

Οι κυβερνήσεις διίστανται ως προς το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού, με τη Γερμανία να ηγείται της προσπάθειας για περικοπές δεκάδων δισεκατομμυρίων. Παράλληλα, οι ηγέτες της ομάδας «Φίλοι της Συνοχής» (Friends of Cohesion) —η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της χρηματοδότησης για τις περιφέρειες και τη γεωργία— συναντήθηκαν το πρωί της Πέμπτης προκειμένου να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο. Μία εκ των συμμετεχόντων, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες απέχουν ακόμη «έτη φωτός» από την εξεύρεση λύσης.

Η Μελόνι, ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται να συμφωνήσει επί του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, παρά τις πιέσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε έναν προϋπολογισμό βάσει του οποίου θα πρέπει να δίνουμε περισσότερα για να λαμβάνουμε λιγότερα», δήλωσε η Μελόνι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέχουν ακόμη «έτη φωτός» από την εξεύρεση λύσης. «Δεν έχω προθεσμία, έχω όρους. Όταν υπάρξει μια συμφωνία που θα θεωρώ δίκαιη για την Ιταλία, θα την υπογράψω. Μέχρι τότε, δεν είμαι διατεθειμένη να υπογράψω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μελόνι υποστήριξε ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενδέχεται να αδικήσουν την Ιταλία και προειδοποίησε ότι η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής και τον αγροτικό τομέα δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ. Ερωτηθείσα σχετικά με τις προοπτικές επίτευξης προόδου στις σημερινές διαπραγματεύσεις, η Μελόνι απάντησε: «Δεν είμαι αισιόδοξη».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μεσόγειο, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών πολεμικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, επιμένοντας, ωστόσο, ότι τα περιστατικά αυτά δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη προς το Κίεβο.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά πρέπει επίσης να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των συνόρων μας και των πολιτών μας», δήλωσε η Μελόνι, υπογραμμίζοντας στους δημοσιογράφους ότι «ο πόλεμος δεν πρέπει και δεν μπορεί να επεκταθεί στη Μεσόγειο».

Ο Μερτς συνδέει τον προϋπολογισμό με τα 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Υπέρ της πρότασης και η Δανία

Ένα δεύτερο, εξίσου δύσκολο μέτωπο έχει ανοίξει ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συνδέει ευθέως την επίτευξη συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χορήγηση πρόσθετου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, μέσω κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας έως το τέλος του 2027.

Ωστόσο, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ζητούν να εξαιρεθούν από τον μηχανισμό χρηματοδότησης, όπως είχαν πράξει και σε αντίστοιχο μεγάλο δάνειο το προηγούμενο έτος.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν αποδέχεται μια τέτοια εξαίρεση, διαμηνύοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 χώρες, όχι από 23 ή 24».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχθηκε ότι οι θέσεις των Ευρωπαίων ηγετών παραμένουν «πολύ μακριά μεταξύ τους», συμφωνώντας με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι η υφιστάμενη πρόταση δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία. «Ο προϋπολογισμός είναι υπερβολικά μεγάλος και δεν είναι επαρκώς προσανατολισμένος στο μέλλον», δήλωσε, ζητώντας να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια.

Επισήμανε ότι το 2027 θα διεξαχθούν «πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε κράτη-μέλη» και παραδέχθηκε ανοιχτά ότι, ως αποτέλεσμα, «η κατάσταση στο εσωτερικό της Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δύσκολη». Για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντική την επίτευξη συμφωνίας εντός του έτους.

Η Φρεντέρικσεν υποστήριξε επίσης την πρόταση του Μερτς να συνδεθεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα αποτελεί «την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης». «Εάν πέσει η Ουκρανία, πιστεύω ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος […] η Ρωσία να προχωρήσει ακόμη παραπέρα», προειδοποίησε. «Στην Ευρώπη έχουμε παράδοση συλλογικής χρηματοδότησης των κοινών μας δαπανών και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ως μέρος αυτών», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωθυπουργός της Δανίας ρωτήθηκε επίσης εάν η ΕΕ θα είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, δεδομένων των εκλογικών αναμετρήσεων που θα διεξαχθούν τους επόμενους 12 μήνες και οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν στην εξουσία δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, μεταξύ άλλων, στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία.

Η στάση του Βερολίνου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, κατηγόρησε τη Γερμανία για «εκβιασμό», ενώ ο Τσέχος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο ότι θα αγωνιστεί για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιμένοντας ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας πρέπει να εξεταστεί χωριστά.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, χαρακτήρισε επίσης λανθασμένη την προσέγγιση που συνδέει τα δύο ζητήματα.

Παρότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το δάνειο προς την Ουκρανία αποτελούν θεσμικά ξεχωριστές υποθέσεις, έχουν πλέον συνδεθεί πολιτικά, με αποτέλεσμα ένα αδιέξοδο στο ένα μέτωπο να απειλεί να μπλοκάρει και το άλλο.

Ανησυχία για τη Λεπέν, ο Μακρόν απείλησε με αποχώρηση

Πρόσθετη πίεση στις διαπραγματεύσεις ασκούν οι επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, την άνοιξη του 2027, καθώς η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέβασε τους τόνους την παραμονή της Συνόδου, απειλώντας να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρξει συμφωνία πριν από την έναρξη του 2027.

Στις Βρυξέλλες επικρατεί ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη νίκη της Λεπέν θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες, καθώς η ίδια έχει δεσμευθεί να μειώσει δραστικά τη γαλλική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, να παγώσει τα σχέδια περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ και να διακόψει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Οι γαλλικές εκλογές αποτελούν την πρωταρχική ανησυχία. Η προοπτική μιας πιθανής νίκης της Λεπέν και οι συνέπειές της βρίσκονται πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού όλων», ανέφερε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεν συμμερίζονται, ωστόσο, όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή την προσέγγιση. Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, δήλωσε ότι δεν φοβάται τις εκλογές στη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι ο φόβος δεν αποτελεί καλή βάση ούτε για τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις ούτε για την πολιτική γενικότερα.

Μαγιάρ: «Αναμένω μακρές, δύσκολες και κατά καιρούς έντονες διαπραγματεύσεις»

Ευδιάθετος και έτοιμος για πολύωρες διαπραγματεύσεις εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι είναι διατεθειμένος να παραμείνει στην αίθουσα των συνεδριάσεων και να πίνει καφέ για όσο χρειαστεί.

«Αναμένω μακρές, δύσκολες και κατά καιρούς έντονες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Θα πίνω τον καφέ μου αυστηρά εντός της αίθουσας των συνεδριάσεων», ανέφερε. Η συγκεκριμένη δήλωση θα μπορούσε να αποτελεί αιχμή κατά του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ήταν γνωστός για την τακτική του να αποχωρεί κατά διαστήματα από την αίθουσα στη διάρκεια δύσκολων διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ αντιδρούν στην ώθηση για φορολογία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί τους ηγέτες της ΕΕ να μην αναβιώσουν τις αδιέξοδες συνομιλίες για έναν ψηφιακό φόρο που θα μπορούσε να στοχεύσει αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πρότεινε το Σάββατο η ΕΕ να επανεξετάσει την ιδέα ως τρόπο άντλησης νέων εσόδων για τον επόμενο προϋπολογισμό της.

«Είμαστε αντίθετοι στην πρόταση της ΕΕ για έναν ψηφιακό φόρο σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως ακριβώς έχουμε αντιταχθεί (και συνεχίζουμε να αντιτασσόμαστε) σε άλλους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που κάνουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών, ενώ παράλληλα βλάπτουν και τους καταναλωτές», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο POLITICO.

Χαμηλές προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας

Οι προσδοκίες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας κατά τη σημερινή και αυριανή Σύνοδο παραμένουν περιορισμένες.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι οι διαφορές είναι ακόμη πολύ μεγάλες, ενώ περισσότερο αισιόδοξες εμφανίζονται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, οι οποίες προσβλέπουν σε κάποια σύγκλιση των θέσεων μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Δεν λέω ότι είναι αδύνατο να καταλήξουμε σήμερα σε συμφωνία, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

Στην παρούσα φάση, ο ρεαλιστικός στόχος της Συνόδου είναι να περιοριστούν οι διαφορές και να διαμορφωθεί το έδαφος για έναν τελικό συμβιβασμό στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το ζητούμενο είναι εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταφέρουν να συμφωνήσουν ταυτόχρονα για το ύψος του προϋπολογισμού, την κατανομή των κονδυλίων και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, προτού οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 καταστήσουν ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη συμβιβασμού.

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