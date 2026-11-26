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Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά της απόφασης για συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα.

Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας των δύο πρώην συζύγων.

Ειδικότερα, το Εφετείο την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, διατήρησε την πρωτόδικη κρίση για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.

Τώρα, η Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως επιβεβαιώνει και ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον ‘Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

Η πλευρά της Κεφαλογιάννη ισχυρίζεται ότι τα παιδιά μέσα σε 4 μέρες και συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή αναγκάζονται να αλλάξουν σπίτι 3 φορές και ότι αυτό θα επιβαρύνει την ψυχική τους υγεία και δυσκολεύει την καθημερινότητα τους.

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