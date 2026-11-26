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Η αγαπημένη ιστορία μικρών και μεγάλων “Ο Ραφτάκος των λέξεων” του Αντώνη Παπαθεοδούλου, η παράσταση φαινόμενο από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος, που βραβεύτηκε από το κοινό του Αθηνοράματος τον Νοέμβριο του 2026 ως η καλύτερη παράσταση για παιδιά, ζωντανεύειγια 8η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για 4 εορταστικές παραστάσεις.

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος θα ζωντανέψει το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου «Ο Ραφτάκος των λέξεων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Πλατύραχου και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χρύσας Διαμαντοπούλου.

«Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι που έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, μιλά για την αγάπη, για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο μικρών και μεγάλων. Με αγνά υλικά – ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα- η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί μία χειροποίητη παράσταση τόσο ζεστή και τόσο πολύχρωμη, όσο και η κουβέρτα του Ραφτάκου που τύλιξε και ζέστανε τελικά όλους τους κατοίκους της πόλης του.

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ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάποτε σε μια μικρή πόλη που έμοιαζε ακόμα με χωριό ζούσε ένας ράφτης μοναδικός. Μοναδικός όχι μόνο επειδή δεν υπήρχε άλλος ράφτης στην πόλη μα επειδή ο ράφτης αυτός έφτιαχνε τα ρούχα του με λέξεις! Διάλεγε προσεχτικά τις λέξεις του για κάθε έναν κάτοικο ξεχωριστά κι έτσι φορώντας τα ρούχα του περνούσαν τους χειμώνες τους ζεστοί και τα καλοκαίρια πάντα δροσεροί. Ο καιρός όμως πέρασε, η πόλη μεγάλωσε κι οι κάτοικοι έγιναν βιαστικοί και ξεχασιάρηδες και ξέχασαν τον Ραφτάκο. Κι έπεσε ένας χειμώνας τόσο βαρύς που κανένα από τα καινούρια τους ρούχα δεν μπορούσε να τους ζεστάνει. Τότε θυμήθηκαν τον Ραφτάκο τους που τόσο ωραία έπλεκε τις λέξεις και ξαναζεστάθηκαν. Γιατί οι λέξεις είναι αυτές που ζεσταίνουν, δροσίζουν και παρηγορούν τελικά κάθε καρδιά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ για τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί από το 2012 διαδραστικές παραστάσεις με ζωντανή μουσική από γνωστά, παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα μουσικά όργανα, ενώ αντλεί τα θέματά της από ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση. «Σχεδιάζουμε από καρδιάς παραστάσεις με ευθύνη και σεβασμό, που έχουν στο κέντρο το παιδί και την ουσιαστική διάδραση και σχέση του με τους ηθοποιούς», τονίζει η Χρύσα Διαμαντοπούλου, ηθοποιός – ειδικευμένη στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, καλλιτεχνική διευθύντρια θεατρικής ομάδας Μικρός Νότος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδούλου Καλλιτεχνική επιμέλεια-επιμέλεια κειμένου-βοηθός σκηνοθέτις Χρύσα Διαμαντοπούλου Θεατρική διασκευή-στίχοι τραγουδιών Τίνα Γιωτοπούλου Σκηνοθεσία Γιώργος Τζαβάρας Πρωτότυπη Μουσική Νίκος Πλατύραχος Εικαστική επιμέλεια-ενδυματολόγος Γεωργία Μπούρδα Επιμέλεια κίνησης Άννα Ανουσάκη Ηθοποιοί Νίκος Αξιώτης, Λίνα Μουμτζή, Έλσα Λουμπαρδιά Ζωντανή μουσική Η ομάδα Μικρός Νότος Σχεδιασμός-διδασκαλία ρυθμικού τοπίου Γιώργος Τζαβάρας Διδασκαλία τραγουδιών Νίκος Πλατύραχος Σχεδιασμός διαδραστικού μέρους Φλώρα Σπύρου Γραφιστικός σχεδιασμός υλικού k2design Υπεύθυνη Τύπου Ευαγγελία Σκρομπόλα Οργάνωση Παραγωγής Χρύσα Διαμαντοπούλου Παραγωγή ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ

Η παράσταση κυκλοφορεί και σε cd! Αναζητήστε το στο www.mikrosnotos.gr

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 4 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου & Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 5μμ,

& Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 10.30πμ και στις 12.30μμ

Προπώληση: https://www.ticketplus.gr/event/o-raftakos-ton-lekseon/

Πληροφορίες-Εισιτήρια https://mcf.gr/el/raftakos-ton-lexeon-2/

Προπώληση: 12 ευρώ| Εισιτήριο στο ταμείο: 14 ευρώ | Μειωμένο*: 10 ευρώ /*ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Άνεργοι, ομαδικά

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά | Για παιδιά από 4+ | ΤRAILER : https://www.youtube.com/watch?v=_LcglXHui1A

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2026

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 5μμ

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 5μμ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2027

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 10.30πμ

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 12.30μμ

www.mikrosnotos.gr| www.facebook.com/MikrosNotos | [email protected]