Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Μια παράσταση με δύο ρόλους», το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για συντονισμένη επίθεση εναντίον του.

«Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η κ. Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα», ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις, ζητώντας την παραίτηση τόσο του Μίλτου Χατζηγιαννάκη όσο και του Βαγγέλη Λιάκου, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης.

Σε ειρωνικό τόνο, η ΕΛ.Α.Σ. απευθύνει τα «συγχαρητήριά» της στον «προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της “ομάδας” από την άμυνα στην επίθεση», αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως αναφέρει, «αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Κατηγορεί, παράλληλα, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξίσωση των ενόχων με τους αθώους», υποστηρίζοντας ότι «το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ., του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο».

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ:

«Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Μια παράσταση με δύο ρόλους

Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού.

Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το “μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα”.

Και ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, “για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού”, ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν”.

Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της “ομάδας” από την άμυνα στην επίθεση.

Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο.

Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Λιάκου: Ο Μαρινάκης επιβεβαιώνει Χατζηδάκη για (μη) αρμοδιότητες, αλλά ο υφΥΠΕΣ… κάνει ομιλία σε συνέδριο των ΟΤΑ στη Λάρισα

Από την Ζωή στον… Αλέξη: Η Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ένταξή της στην ΕΛΑΣ

Ανδρουλάκης στον Real FM: Να παραιτηθούν Λιάκος και Χατζηγιαννάκης – Πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα (Video)