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Τις παραιτήσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η διαφθορά, η ατιμωρησία και η έλλειψη σεβασμού στους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού δημιουργούν μία κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που στη ζωή τους έχουν λιγότερες ευκαιρίες απ’ ό,τι οι προηγούμενες γενιές».

Μιλώντας στον ρ/σ Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Ν. Ανδρουλάκης είπε ότι «οι κύριοι Λιάκος και Χατζηγιαννάκης πρέπει να παραιτηθούν» προσθέτοντας ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 για να μην μπορεί κάθε πολιτική πλειοψηφία να προστατεύει τους υπουργούς της και επισημαίνοντας ότι «πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και αυτή είναι η δική μου προτεραιότητα. Είτε προέρχονται από το ένα κόμμα, είτε από το άλλο, είτε ακόμη και από το δικό μας χώρο, αν προκύψει κάτι».

Αφήνοντας αιχμές για την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά: «Όχι κάποιοι να καταδικάζουν απευθείας αναθέσεις, στημένους διαγωνισμούς και κατασπατάληση δημοσίου πλούτου και τελικά το Νο2 του κόμματός του να κάνει τα ίδια που κάνουν στη ΝΔ. Αν δεν αποδείξουμε στην κοινωνία ότι οι αρχές και οι αξίες μας είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται κάθε φορά σε πολιτικές σκοπιμότητες, τότε το πολιτικό παιχνίδι χάνεται. Και δυστυχώς βλέπω πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι πολύ ευέλικτοι σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό αφορά κυρίως τον Πρωθυπουργό, αλλά από ό, τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες αφορά και τον κ. Τσίπρα».

Τόνισε, δε, ότι «χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 86 για να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να προστατεύει τους υπουργούς της σε υποθέσεις διαφθοράς . Είναι η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης για να έχουμε διάκριση των εξουσιών, είναι να γίνει συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή η αρχή διαφάνειας, για να μπορεί με τρόπο πιο ισχυρό να ελέγχει το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι διαγωνισμοί, να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να τελειώνει η ιστορία με τις απευθείας αναθέσεις και τους στημένους διαγωνισμούς όπως αυτούς που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα».

Σχετικά με την υπόθεση Λιάκου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «βγαίνει ότι οι αδελφές του επί ΝΔ, ξαφνικά αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους ραγδαία με απευθείας αναθέσεις και μάλιστα είπε ψέματα ότι δεν αφορούν στην εκλογική του περιφέρεια και τελικά την αφορούσαν. Εμείς το θεωρούμε τεράστιο πολιτικό και ηθικό ζήτημα και ζητάμε την παραίτησή του», ενώ για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη τόνισε ότι «την πρώτη μέρα το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσεκτικό και δεν κάνει παιχνίδια, ούτε για να προσβάλει ούτε για να διαστρεβλώσει, ούτε για να ευτελίσει οποιονδήποτε άνθρωπο, όπως έχει κάνει συστηματικά ο ίδιος στο παρελθόν με πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους και μετά είδαμε πώς τα μάζευε.

Δεν βγάλαμε ανακοίνωση από την αρχή γιατί θεωρήσαμε ότι υπάρχει και ένα σενάριο να θέλει να κάνει συμψηφισμό η ΝΔ με την υπόθεση Λιάκου. Την επόμενη όμως μέρα αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα ήταν συγκλονιστικά. Υπάρχει ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι κατά των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι ένας άσχετος, είναι το Νούμερο 2 στο κόμμα του κ. Τσίπρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο συνέταιρός του, δήμαρχος Στυλίδας, έδινε στον συνέταιρό του σε άλλη εταιρεία, κ. Χατζηγιαννάκη, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με αναθέσεις στον δήμο του. Με ποιες διαδικασίες; Έγιναν διαγωνισμοί; Επειδή το Νο2 του κόμματος είπε ότι τα είχα πει όλα στον κ. Τσίπρα, νομίζω ότι είναι βαριά εκτεθειμένοι και οι δύο. Για μένα το πολύ σοβαρό ζήτημα που προκύπτει είναι το θέμα των στημένων κλειστών διαγωνισμών που αφορούν στον γραμματέα της ΕΛΑΣ και τον δήμαρχο Στυλίδας. Καλό θα είναι αντί να επιτίθενται και να φτιάχνουν σενάρια, να απαντήσουν αν είναι αυτά νόμιμα και ηθικά. Στέκουν πολιτικά για αυτούς που παλεύουν τη διαφθορά ή είναι τελικά διαφθορά και ανοχή στη διαφθορά;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «επειδή οι αξίες μου και οι αρχές μου δεν είναι α λα καρτ ούτε ευέλικτες, για μένα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης, για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό, τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν. Εγώ διαχειρίστηκα ανάλογες υποθέσεις. Για ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ, που επέστρεψε στο δημόσιο, εγώ διέγραψα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχουμε το Νο2 του κόμματος Τσίπρα και έναν υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και τους κρατάνε ακόμα στις θέσεις τους. Τι μήνυμα στέλνουν στον λαό; Ότι απλά όχι μόνο αποδέχονται τη διαφθορά, αλλά και την ατιμωρησία της διαφθοράς και της απαξίωσης των κόπων του λαού. Οπότε ας αφήσουν τα σενάρια. Για εμάς, η διαφθορά θα χτυπηθεί και θα πολεμηθεί από όπου και αν προέρχεται. Οριζόντια, γιατί η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά».

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