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Δραματικές αλλά και επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει η πληθυσμιακή συρρίκνωση στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, που μετρά απώλειες 46.000 κατοίκων μέσα σε μόλις δέκα χρόνια. Η αναστροφή του δημογραφικού, στην εσχατιά της Ελλάδας που είναι μια ανάσα από τη γειτονική Τουρκία, απαιτεί μια ολιστική, μακροπρόθεσμη εθνική πολιτική που θα συνδυάζει ποιοτικές θέσεις εργασίας, προσιτή στέγη, αναβαθμισμένες δομές υγείας και ουσιαστική στήριξη της νέας οικογένειας.

Αυτό είναι το μήνυμα που αναδύθηκεμέσα από τις δύο ενημερωτικές ημερίδες σε Ξάνθη και Διδυμότειχο, με κεντρικό θέμα «Υπογονιμότητα, Υπογεννητικότητα και Δημογραφικό».

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ΕΕΑΙ), το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και οι Δήμοι Ξάνθης και Διδυμοτείχου, μαζί με το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, ενώνοντας τις δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ακτινογραφία της πληθυσμιακής κατάρρευσης

Τα στοιχεία της απογραφής (2011-2021) που παρουσίασε ο ιστορικός Γεώργιος Γκοβέσης αποτυπώνουν με μελανά χρώματα τη δημογραφική πραγματικότητα.

Αναλυτικά:

-Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μειώθηκε κατά 7,6% ( από 608.182 κατοίκους το 2011 έπεσε στους 562.201 κατοίκους το 2021. Περίπου 46.000 κάτοικοι).

-Ο δήμος Διδυμοτείχου έχασε το 17,6% των κατοίκων του (από 19.493 σε 16.060), ενώ συνολικά ο νομός Έβρου συρρικνώθηκε κατά 8,9% (147.947 σε 134.766 κατοίκους)

-Η Ροδόπη κατέγραψε πτώση 9,1% ( από 112.039 σε 101.767 κατοίκους,) και η Ξάνθη 3,3% (από 111.222 κατοίκους το 2011 σε 107.548 το 2021).

Επίσης οι ηλικίες άνω των 70-80 ετών εκτοξεύτηκαν κατά 35% στους άνδρες και 40% στις γυναίκες, την ώρα που τα διαζύγια αυξήθηκαν κατά 51,1%.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ως επιβαρυντικός παράγοντας η διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θράκης με την υπόλοιπη χώρα από το 2019, η οποία εντείνει το αίσθημα απομόνωσης και φρενάρει την αναπτυξιακή προοπτική.

«Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται σχολεία που αδειάζουν»

Κοινή συνισταμένη όλων των παρεμβάσεων ήταν η ανάγκη άμεσων κινήτρων για να μείνουν και να επιστρέψουν οι νέοι στον τόπο τους, όπου θα μπορούν να εργαστούν με αξιοπρεπείς μισθούς και να κάνουν τις δικές τους οικογένειες.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου ζήτησε έμπρακτη στήριξη των νέων οικογενειών και βελτίωση της ποιότητας ζωής, υπογραμμίζοντας πως «πίσω από τους αριθμούς κρύβονται σχολεία που αδειάζουν».

ΟΑντιδήμαρχος Ξάνθης Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης τόνισε ότι «η μείωση των παιδιών που περνούν την πόρτα της Α’ Δημοτικού αποτελεί ηχηρό καμπανάκι. Το μέλλον της Ξάνθης κρίνεται από τις αποφάσεις του σήμερα».

Και στις δύο ημερίδες ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε ότι: “Ως ΕΔΔΥΠΠΥ, μέσα από τον θεσμό των ΚΕΠ Υγείας, επιδιώκουμε να φέρουμε την πρόληψη και την επιστημονική γνώση πιο κοντά σε κάθε πολίτη. Η συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης του δημογραφικού και ουσιαστικής στήριξης του ακριτικού ελληνισμού”.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.

Η σύγχρονη Αναπαραγωγική Ιατρική απέναντι στην υπογονιμότητα

Στο επιστημονικό σκέλος των εκδηλώσεων, κορυφαίοι ειδικοί ανέλυσαν τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ιατρική για τη διαφύλαξη της γονιμότητας:

Ο Γυναικολόγος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, αναφέρθηκε στη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των γυναικών, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές. «Η ενημέρωση των γυναικών αλλά και των ανδρών για τα φυσικά όρια της αναπαραγωγικής υγείας και για εξετάσεις όπως η αντιμυλλέριους ορμόνης (ΑΜΗ), που παρέχει ένδειξη για το αναπαραγωγικό απόθεμα, έχει ιδιαίτερη αξία στις ακριτικές περιοχές. Η έγκαιρη γνώση και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της υπογονιμότητας μπορούν να στηρίξουν τις προσωπικές επιλογές των γυναικών και των ζευγαριών και, ταυτόχρονα, τη συνοχή κοινωνιών με αυξημένες ανάγκες», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πάντος.

Ο Καθηγητής του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Νικόλαος Νικολλέτος επισήμανε ότι η κρυοσυντήρηση ωαρίων διατηρεί ανοιχτές τις αναπαραγωγικές επιλογές της γυναίκας, διευκρίνισε ωστόσο ότι απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση και ρεαλιστική ενημέρωση, καθώς δεν αποτελεί απόλυτη εγγύηση μελλοντικής κύησης.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής -Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ Μιχάλης Κουτσιλιέρης συνέδεσε την αναπαραγωγική υγεία με τη δημογραφική επιβίωση της χώρας, αναδεικνύοντας παράλληλα τους πυλώνες της υγιούς γήρανσης (διατροφή, ύπνος, διαχείριση στρες). Τις εργασίες των ημερίδων τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, ο Επίσκοπος Πολυστύλου κ. Σωφρόνιος, ο βουλευτής Μπουρχάν Μπαράν, οι Αντιπεριφερειάρχες Βασιλική Παυλακάκη και Φανή Μπαχαρίδου, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων.

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