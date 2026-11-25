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Με την εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου ασφαλείας, που κινείται στα πρότυπα των πλέον οργανωμένων νοσηλευτικών κέντρων της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν θωρακίζει ακόμη περισσότερο ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους επισκέπτες, από τον κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, μέσω του οποίου καθημερινά και σε 24ωρη βάση ελέγχονται τα μέτρα πρόληψης σε όλες τις κλινικές, αξιολογούνται οι κίνδυνοι λοιμώξεων και λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμικροβιακής επιμελητείας.
Το νέο πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για κάθε νοσηλευόμενο, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους λοιμώδεις και επιδημιολογικούς κινδύνους μέσα στο νοσοκομείο, δίνοντας έμφαση και στην ορθολογική χρήση αντιβιοτικών. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα «κλινικό ραντάρ» για τις λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή: συνδέει την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά δεδομένα, την αντιμικροβιακή θεραπεία, την επιδημιολογική επιτήρηση και την πρόληψη σε έναν καθημερινό μηχανισμό λήψης αποφάσεων.
Μεταξύ άλλων, η καθημερινή λειτουργία του προγράμματος περιλαμβάνει:
«Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή αποτελούν διεθνώς βασικούς δείκτες ποιότητας και ασφάλειας της νοσοκομειακής φροντίδας. Συνδέονται με παράταση νοσηλείας, αυξημένη χρήση αντιβιοτικών, επιπλοκές, ανάγκη για εισαγωγή στη ΜΕΘ, αυξημένο κόστος και θνητότητα. Το Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν δεν λειτουργεί ως θεωρητικό σχήμα, αλλά αποτελεί καθημερινό επιχειρησιακό μηχανισμό, με πρωινή αναφορά κινδύνου, συνεχή επικοινωνία των εμπλεκόμενων τμημάτων και άμεση παρέμβαση όπου εντοπίζεται κλινικό ή επιδημιολογικό πρόβλημα», τονίζει ο Διευθυντής του Προγράμματος, κ. Γεώργιος Σαρόγλου.
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