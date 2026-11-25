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Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη μάστιγα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι κάθε παιδί που γίνεται μάρτυρας της κακοποίησης της μητέρας του, αποτελεί και το ίδιο θύμα βίας. Μάλιστα αυτά τα σημάδια μένουν ανεξίτηλα στην ψυχή του και επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του και στην ενήλική του ζωή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του «Χαμόγελου του Παιδιού» το 2025 υποστηρίχθηκαν συνολικά 263 γυναίκες θύματα βίας μαζί με τα 376 παιδιά τους, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 ζητήθηκε βοήθεια και παρασχέθηκε στήριξη σε 135 γυναίκες και 222 παιδιά. Συνολικά 398 κακοποιημένες γυναίκες και 598 παιδιά βρήκαν καταφύγιο στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από την αρχή του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026.

Με κεντρικό μήνυμα πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και δεν πρέπει να αναγκάζεται να ζει στη σιωπή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποιεί πανελλαδικά ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας μέσω του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και την Εκμετάλλευση.

Ισχυρές θεσμικές και διεθνείς συμμαχίες

Για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών, ο Οργανισμός λειτουργεί σε στενή συνεργασία με κορυφαίους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό της κρατικής και κοινωνικής παρέμβασης:

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου .

και την . Τη Γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας .

. Τον διεθνή οργανισμό Victim Support Europe , ένα δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από 80 οργανισμούς σε 36 χώρες παγκοσμίως.

24ωρη γραμμή άμυνας: Γραμμές SOS και ψηφιακά εργαλεία

Η πρώτη επαφή και η άμεση ανταπόκριση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διάσωση των θυμάτων. Ο Οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους που επιχειρούν δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο μέσω των εξής καναλιών:

Τρεις τηλεφωνικές γραμμές: Την Ευρωπαϊκή Γραμμή για την Ενδοοικογενειακή Βία 116016 , την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Αξιόποινων Πράξεων 116006 και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 .

Την Ευρωπαϊκή Γραμμή για την Ενδοοικογενειακή Βία , την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Αξιόποινων Πράξεων και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS . Ψηφιακή υποστήριξη & καταγγελίες: Την εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων Chat 1056 και την πλατφόρμα Cyber Tipline Hellas για την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων αναφορών, οι οποίες αξιολογούνται και προωθούνται άμεσα στις αρμόδιες Αρχές.

Από την επιτόπια διάσωση στην ολιστική επανένταξη

Πέρα από την τηλεφωνική και ψηφιακή συμβουλευτική, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρεμβαίνει έμπρακτα σε κάθε στάδιο απομάκρυνσης και αποκατάστασης της οικογένειας, προσφέροντας εντελώς δωρεάν:

Επιτόπια παρέμβαση και ασφαλή φιλοξενία: Άμεση απομάκρυνση των θυμάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον, ενημέρωση των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, μεταφορά και φιλοξενία μητέρων και παιδιών σε προστατευμένα διαμερίσματα του Οργανισμού.

Άμεση απομάκρυνση των θυμάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον, ενημέρωση των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, μεταφορά και φιλοξενία μητέρων και παιδιών σε προστατευμένα διαμερίσματα του Οργανισμού. Υλική και ιατρική κάλυψη: Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (ένδυση, υπόδηση, βρεφικά είδη) με σεβασμό στην αξιοπρέπεια της οικογένειας, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων στα δύο Κοινωνικά Πολυϊατρεία του Οργανισμού.

Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (ένδυση, υπόδηση, βρεφικά είδη) με σεβασμό στην αξιοπρέπεια της οικογένειας, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων στα δύο Κοινωνικά Πολυϊατρεία του Οργανισμού. Ψυχολογική, εκπαιδευτική και εργασιακή στήριξη: Εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους μέσω του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», ενίσχυση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, καθώς και συμβουλευτική στις μητέρες για την αναζήτηση εργασίας, ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (116016, 116006, 1056) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

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