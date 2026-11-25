Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη μάστιγα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι κάθε παιδί που γίνεται μάρτυρας της κακοποίησης της μητέρας του, αποτελεί και το ίδιο θύμα βίας. Μάλιστα αυτά τα σημάδια μένουν ανεξίτηλα στην ψυχή του και επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του και στην ενήλική του ζωή.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του «Χαμόγελου του Παιδιού» το 2025 υποστηρίχθηκαν συνολικά 263 γυναίκες θύματα βίας μαζί με τα 376 παιδιά τους, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 ζητήθηκε βοήθεια και παρασχέθηκε στήριξη σε 135 γυναίκες και 222 παιδιά. Συνολικά 398 κακοποιημένες γυναίκες και 598 παιδιά βρήκαν καταφύγιο στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από την αρχή του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026.
Με κεντρικό μήνυμα πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και δεν πρέπει να αναγκάζεται να ζει στη σιωπή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποιεί πανελλαδικά ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας μέσω του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και την Εκμετάλλευση.
Για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών, ο Οργανισμός λειτουργεί σε στενή συνεργασία με κορυφαίους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό της κρατικής και κοινωνικής παρέμβασης:
Η πρώτη επαφή και η άμεση ανταπόκριση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διάσωση των θυμάτων. Ο Οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους που επιχειρούν δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο μέσω των εξής καναλιών:
Πέρα από την τηλεφωνική και ψηφιακή συμβουλευτική, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρεμβαίνει έμπρακτα σε κάθε στάδιο απομάκρυνσης και αποκατάστασης της οικογένειας, προσφέροντας εντελώς δωρεάν:
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (116016, 116006, 1056) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Διαβάστε επίσης:
Απεργία ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στα δημόσια νοσοκομεία – Στους δρόμους γιατροί και νοσηλευτές
Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος: Η ασφάλεια στις αισθητικές πράξεις είναι υπόθεση επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και υπευθυνότητας
Ελληνική φαρμακοβιομηχανία: Καταλύτης ανάπτυξης και απασχόλησης με 2.500 νέες θέσεις εργασίας μόνο την επόμενη διετία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.